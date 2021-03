vor 50 Min.

Wirrwarr bei Maskenpflicht: Essen, Trinken und Rauchen jetzt doch erlaubt

Plus Verschärfung, aber nur ein bisschen: Essen, Trinken und Rauchen wird in den Maskenzonen in Augsburg jetzt doch weiter geduldet. Aber mit Einschränkungen.

Von Jörg Heinzle

Die Polizei hatte schon die Betreiber von Cafés, Lokalen und Kiosken in der Augsburger Innenstadt besucht und ihnen mitgeteilt, dass jetzt strengere Regeln in den Bereichen mit Maskenpflicht gelten. Es werde nicht mehr geduldet, die Masken zum Essen, Trinken oder Rauchen abzusetzen. Man solle die Kunden darauf hinweisen. Die Stadt begründete den strengeren Kurs damit, dass es zu viele ausgenutzt hätten, mit einer Zigarette oder einem Kaffeebecher in der Hand die Maskenpflicht zu umgehen. Es hagelte Kritik. Und nun kommt zumindest teilweise die Rolle rückwärts. Essen, Trinken und Rauchen bleibt jetzt doch erlaubt - zumindest ein bisschen.

Ende Februar hatte die Stadt die Verschärfung bei der Maskenpflicht angekündigt. Bis dato hatten die Kontrolleure von Stadt und Polizei ein Auge zugedrückt, wenn Passanten etwa beim Rauchen ihre Masken abgesetzt hatten. Man habe die Regelung des Freistaats, die eigentlich keine Ausnahmen von der Maskenpflicht für das Essen, Trinken oder Rauchen vorsehe, bisher weniger streng als dort festgeschrieben vollzogen, hieß es von der Stadt. Das ändere man nun. Von einer Übergangszeit war die Rede, ehe dann auch Bußgelder verhängt würden. Gegenüber dem Unternehmerkreis "Zukunft in Not", der die Verschärfung kritisierte, verteidigte Oberbürgermeisterin Eva Weber das Vorgehen der Stadt. Sie verwies ebenfalls auf die Vorgaben des Freistaats.

Nach jeden Schluck muss man die Maske wieder aufsetzen

Nun aber will sich die Stadt doch wieder kulant zeigen - weniger kulant als bisher zwar, aber auch nicht so streng wie zunächst angekündigt. Essen, Trinken und Rauchen bleibt nämlich auch in den Maskenzonen erlaubt. Das teilte die Stadt am Freitagmorgen über ihre Social-Media-Kanäle mit. Allerdings darf man die Mund-Nasen-Bedeckung nur kurz abnehmen, um abzubeißen, einen Schluck zu nehmen oder an der Zigarette zu ziehen. Danach müsse die Maske "sofort" wieder rauf. Weiter heißt es: "Eine glühende Zigarette, eine Speise oder ein Getränk nur in der Hand zu halten, berechtigt nicht dazu, die Maske für längere Zeit abzusetzen."

Bei den Internetnutzern kommt das Vorgehen der Stadt unterschiedlich an - einige machen sich auch lustig darüber. Einer Nutzer etwa kommentiert: "Keine Ausnahme beim Rauchen/Essen/Trinken! Außer beim Rauchen/Essen/Trinken!" Ein anderer schreibt: "Eine Frage noch, an der Zigarette ziehen ist ohne Maske erlaubt, dann muss sie wieder zum ausatmen aufgezogen werden, richtig?" Mehrere Nutzer schimpfen, andere dagegen begrüßen die strengeren Regeln. Eine Frau etwa kommentiert: "Vollkommen richtig." Eine andere Nutzerin schreibt "Danke!", fragt aber gleichzeitig, warum die Maßnahme erst so spät komme.

Corona-Regeln: Hier gilt in Augsburg eine Maskenpflicht

Die Gebiete, in denen in Augsburg auch im Freien eine Maskenpflicht gilt, wurden im Februar deutlich verkleinert. Belebte Straßen in den Stadtteilen etwa wurden wieder herausgenommen. Aktuell muss eine Maske noch in Teilen der Innenstadt getragen werden, außerdem am Helmut-Haller-Platz und auf dem Hochablass-Steg.

Kinder bis zum sechsten Geburtstag müssen keine Masken tragen. Befreit davon sind laut Mitteilung der Stadt auch Menschen, die nachweisen können, dass ihnen das Tragen einer Maske aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar ist.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen