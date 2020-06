18:30 Uhr

Wo Augsburger auch im Corona-Sommer 2020 den Strand erleben können

Plus Kultstrand und Sonnendeck bringen trotz Corona Urlaubsflair nach Augsburg – allerdings mit einigen Veränderungen für die Besucher.

Von Miriam Zissler

Im Sommer gehen viele Augsburger an den Strand. Dafür müssen sie gar nicht ans Meer fahren, das geht auch in der Heimatstadt. Sowohl das Sonnendeck auf dem Dach des Parkhauses Ludwigstraße als auch der Kultstrand auf dem Gelände des Schlachthofquartiers bieten Urlaubsflair – auch in diesem Jahr. Die Organisatoren haben sich von der Corona-Pandemie nicht abbringen lassen und öffnen mit besonderen Vorkehrungen.

400 Tonnen Sand für den Kultstrand in Augsburg

Am Dienstagmorgen werden 400 Tonnen Sand geliefert, ab Freitag können es sich die Besucher samt Liegestuhl gemütlich machen. Manfred Sedlmair und sein Team vom Kultstrand hatten in den vergangenen Wochen die Entwicklung der Pandemie sowie die Lockerung der Auflagen im Blick. Er sagt: „Wir sind ganz schön in der Luft gehangen. Aber als Veranstaltungen im Außenbereich 100 Personen zugestanden und weitere Lockerungsmaßnahmen in Aussicht gestellt wurden, wollten wir es probieren.“

Auf den ersten Blick wird sich einiges für den Besucher ändern: So gibt es feste Zuteilungen in den Bereichen, wie etwa dem Lounge- oder Grillbereich, der vorab im Internet unter www.kultstrand.de reserviert werden kann. „Wir können nur eine eingeschränkte Zahl an Besuchern auf das Gelände lassen. Spontan können die Augsburger natürlich ebenfalls vorbeischauen.“

Wer einmal in seinem Liegestuhl sitzt, könne ab diesem Jahr per Handy bestellen und bezahlen. Sogenannte Runner werden im Einsatz sein, also Mitarbeiter, die die Speisen und Getränke an den Platz liefern und dort per Kreditkarte oder Handyzahlung abkassieren. Manfred Sedlmair: „Aufgrund von Corona sind bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten gefragt. Nicht jeder will außerdem mit dem Mundschutz über das Gelände laufen.“ Dennoch sei auch an einem Kiosk die Selbstabholung und Zahlung mit Bargeld möglich.

Loungemusik anstelle von DJs und Tanzabenden

Ein Rahmenprogramm mit DJs und Tanzabenden wie in den vergangenen Jahren ist für diesen Sommer nicht vorgesehen. „Wir beschränken uns auf Loungemusik“, sagt der Organisator. Aufgrund der sich laufend ändernden Vorgaben würden sein Team und er aber flexibel bleiben und entsprechende Regelungen auch wieder ändern.

Flexibilität ist auch für Manuel Widler das Wort des Sommers. Der Betreiber der Strandbar Sonnendeck konnte in den vergangenen vier Wochen bereits Erfahrungen sammeln. „Unsere Pläne wurden zu 100 Prozent von Corona durcheinandergewirbelt. Dennoch haben wir relativ früh die Eröffnung gewagt.“ Das lag daran, dass die Straßensperrung ohnehin beantragt und der Kran bestellt war, der schließlich alle für die Strandbar benötigten Gegenstände und den Sand nach oben hievte.

Das Sonnendeck in Augsburg ist jetzt bis 24 Uhr geöffnet

Im Ablauf ist nun aber vieles anders: Die Himmelbetten und Podeste, auf denen sich in den vergangenen Jahren Matratzen befanden, fehlen. Dafür gibt es mit einer Wand und Pflanzenkübeln vorgegebene Absperrungen. „Es gibt jetzt Bereiche, die mit vier oder sechs Liegestühlen vorgegeben sind. Früher standen am Ende eines Tages die Stühle kreuz und quer. So können wir das Sonnendeck besser überblicken und die Abstände einhalten“, sagt Manuel Widler. Am Eingang werden Schilder die Verhaltensregeln erklären, eine Straße aus Paletten führe in Einbahnstraßenregelung einmal um das Areal des Sonnendecks. „An der Bar sind die einzuhaltenden Abstände durch kleine Wellen auf den Paletten gekennzeichnet“, sagt der Betreiber.

Von den Gästen bekämen er und sein Team viel Lob, wie sie mit den coronabedingten Vorgaben umgehen. Er will das Lob an die Besucher zurückgeben, die sich alle gut an die Regelungen halten und immer wieder auf neue Bedingungen einstellen würden. „Anfangs hatten wir bis 20 Uhr geöffnet, dann 22 Uhr, und jetzt können wir wie in den vergangenen Jahren auch bis 24 Uhr öffnen. Das setzt schon eine gewisse Flexibilität voraus, vor allem beim Personaleinsatz.“

