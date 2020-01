vor 51 Min.

Wo Einsatzkräfte in der Silvesternacht einschritten

Die Polizei hat es mit Schlägereien und einem uneinsichtigen Autofahrer zu tun. In einem Fall schien alles geregelt, aber dann gab es eine überraschende Erkenntnis.

Von Michael Hörmann

Die Silvesternacht hat Polizei und Feuerwehr jede Menge Arbeit beschert. Die Einsatzkräfte waren vor allem nach Mitternacht extrem gefordert. Schlägereien, wohl unerlaubte Schüsse mit einer Schreckschusspistole und ein betrunkener Autofahrer, der sich vehement wehrte, gehörten zu den Delikten, die in der Polizeibilanz unter anderem aufgelistet werden. Die Feuerwehr gab an, dass sie über einen Zeitraum von 13 Stunden zu 24 Einsätzen ausrückte. Ein Überblick.

Mit Platzwunde in die Augsburger Uniklinik

Gegen 4 Uhr kam es im Bereich der Konrad-Adenauer-Allee zu einer Schlägerei zwischen einem 18-Jährigen und einem zehn Jahre älteren Mann. Bei Eintreffen der Polizeistreife rannte der 18-Jährige davon und flüchtete in einen Stadtbus. Der Fahrer erkannte die Situation und fuhr nicht weiter. Als Polizeibeamte den Mann aus dem Bus holten, versuchte er erneut wegzulaufen und wurde von einem Beamten festgehalten. Dabei stürzten beide zu Boden. Beim anschließenden Atemalkoholtest des 18-Jährigen wurde ein Wert von 1,4 Promille festgestellt, so die Polizei. Sein 28-jähriger Kontrahent war mit knapp zwei Promille betrunken. Er wurde wegen einer Kopfplatzwunde ins Universitätsklinikum gebracht. Auch gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt, denn der 18-Jährige wurde offenbar durch die vorangegangene Auseinandersetzung im Gesicht leicht verletzt.

Anzeige wegen Trunkenheit

Mit etwa 90 Stundenkilometern war an Neujahr gegen 3.20 Uhr ein Auto in der Unteren Osterfeldstraße in Kriegshaber unterwegs. Eine Polizeistreife hielt den Fahrer wegen einer Verkehrskontrolle an. Dabei wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der 27-Jährige zeigte sich fortan unkooperativ, so die Polizei. Im Krankenhaus wehrte er sich gegen die Blutentnahme. Beamten mussten ihn festhalten. Gegen den Willen des Betrunkenen wurden Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt. Dies wurde zuvor vom zuständigen Staatsanwalt angeordnet. Der 27-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Augsburger Polizisten fanden Schreckschusspistole

Wegen eines Streits riefen an Neujahr gegen 3 Uhr eine Frau und zwei Männer eine Polizeistreife in die Biberkopfstraße in Hochzoll. Schnell waren laut Polizei die Gemüter beruhigt. Allerdings fanden die Beamten heraus, dass ein Beteiligter im Besitz einer Schreckschusspistole war. Mit dieser soll er zum Jahreswechsel auf der Straße geschossen haben. Die Waffe, für die der 23-Jährige keine Erlaubnis hatte, wurde sichergestellt, ebenfalls dazugehörige Munition. Gegen den mit knapp 1,6 Promille alkoholisierten Mann wird wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren rückten an Silvester von 17 Uhr bis Neujahr, 6 Uhr, zu 24 Brandeinsätzen aus. Bei der Mehrzahl handelte es sich um Kleinbrände. Drei Zimmerbrände tauchen in der Statistik auf. Zu den Einsätzen gehörten unter anderem:

Müllbehälterbrand im Leni-Hirsch-Weg,

Wasser im Keller am Technologiezentrum,

Müllcontainerbrand in der Zugspitzstraße,

Heckenbrand an einem Gebäude in der Karl-Settele-Straße,

Mülleimerbrand in der Otto-Lindenmeyer-Straße,

Balkon- und Zimmerbrand in der Loscherstraße,

Zimmerbrand in der Euler-Chelpin-Straße, vermutlich durch Silvesterrakete verursacht,

Mülltonnenbrand in der Brückenstraße,

Kleinbrand in der Uhlandstraße,

Technische Hilfe. Der Grund dafür: auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall in der Schackstraße.

