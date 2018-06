vor 34 Min.

Wo es einst Pizza gab, spielen jetzt Kinder

Viele Jahre konnten hier Gäste ihren Hunger mit Pizza und Pasta stillen. Jetzt ist in den Räumen in der Jakobervorstadt ein Hort untergebracht. 40 Mädchen und Buben lernen und spielen hier nach dem Unterricht.

Hort in der Jakobervorstadt bietet 40 Plätze. Auch in Lechhausen wurde eine Kneipe umgebaut.Weil in Oberhausen der Bedarf hoch ist, bleibt ein Gebäude stehen.

Von Stefanie Schoene

Rote Eingangstür, offener Raum, viel Licht und weiße Wände. Nichts im Erdgeschoss der Oberen Jakobermauer 6 erinnert mehr an den Leerstand, der hier fünf Jahre lang herrschte. 210000 Euro hat die Stadt in die Hand genommen und die ehemalige Pizzeria zu einem Hort für 40 Kinder umbauen lassen. Eigentümer des Hauses ist die Brauerei Schneider aus Neuburg.

Mobiler Charakter

Im Januar ging die Einrichtung in Betrieb, jetzt wurde sie offiziell eröffnet. Der Hort ist offen für alle Kinder des Viertels. Zur Zeit jedoch kommen die 40 Mädchen und Buben aus der nahen Elias-Holl-Grundschule, wo es nach wie vor einen weiteren Hort gibt. Die bisherige Ganztagsbetreuung an der Schule hatte einen eher mobilen Charakter. Es gab im Gebäude keine festen Räumlichkeiten für die Kinder, sodass die Erzieherinnen jeden Tag ein Klassenzimmer leer- oder/und umräumen mussten, um Platz für den Nachmittag zu schaffen. Seit Januar können die 23 Schüler dieser Gruppe und weitere 17 Kinder aus dem schuleigenen Hort die wenigen Meter am Kanal entlang zu den neuen Räumen an der Oberen Jakobermauer laufen.

Alma genießt das. „Wir sind schon oft umgezogen, aber hier gefällt es mir jetzt am besten“, erklärt die Achtjährige. Sie kam mit ihren Eltern 2015 aus Syrien nach Augsburg, spricht akzentfrei Deutsch, mag Basteln, und ihr Lieblingsfach in der Schule ist Sport. Zahnärztin will die Erstklässlerin werden, wie ihr Vater. Auch Sivan ist erst seit 2015 in Augsburg und besucht mit Alma die Klasse 1a. Sie mag Kunst und Sport und träumt davon, Ballerina, Tier- oder Zahnärztin zu werden. Marlies Eschl holt gerade ihre Tochter Anna ab. Die Architektin ist froh, 2016 einen Platz in der offenen Ganztagsbetreuung der Elias-Holl-Schule bekommen zu haben. „Ich hätte sonst definitiv die Arbeit kündigen müssen“, erklärt sie. Dass jetzt in der Ex-Pizzeria gespielt und gelernt wird, findet sie gut. Toll sei, dass die Gruppe nicht nur den Pausenhof der nahen Schule, sondern auch deren Turnhalle nutzen kann.

Phänomenale Grünanlagen

Auch Heike Brünning-Hemm, Erzieherin und Leiterin der Einrichtung, ist zufrieden. „Die Räume sind funktional, und die Nähe zur Schule, aber auch zu den Grünanlagen am Kanal ist phänomenal“, freut sie sich.

Auf den etwa 100 Quadratmetern sind zwei helle Zimmer für die Hausaufgaben abgeteilt. Der Rest der großen, verwinkelten Fläche wird mit Bau-, Bastel- und Spielecke multifunktional genutzt. Hinter zwei zusätzlich eingezogenen Wänden findet sich das Büro für die Leiterin und vier Mitarbeiterinnen. An dem Stützpfeiler in der Mitte des ehemaligen Restaurants hängt die Magnettafel, auf die die Kinder je nach Status ihre Namensschilder verschieben: Garten, abgeholt, Hausaufgaben. Derzeit sind Rouna, Fatema, Sivan, Alba, Lana, Bayar und Alexander im Garten. Garten, das ist der ehemalige Biergarten, eine gekieste Fläche hinter dem Haus. Links parken Fahrräder der anderen Mieter, an der Wand führt eine Treppe zum Keller. „Das ist jetzt nicht der Luxus“, erläutert Brünning-Hemm, „aber man kann einfach mal die Tür aufmachen und rausstürmen. Das ist gut.“

Abriss wurde abgeblasen

Die frühere Pizzeria ist nicht der einzige Ort, mit dessen Nutzung die Stadt in Sachen Kita-Ausbau flexibel reagiert hat. So befindet sich die Mittagsbetreuung der Luitpoldschule in Lechhausen bereits seit Längerem im ersten Stock einer ehemaligen Kneipe der Hasenbräu Immobilien. Und in Oberhausen, erzählt Eva Hermanns, Chefin aller städtischen Kindertagesstätten, sei der bereits geplante Abriss einer Einrichtung wieder abgeblasen worden. Nachdem die Kita Bleicherbreite im letzten Jahr einen Neubau erhalten hatte, sollte das bestehende Gebäude abgerissen werden. Weil jedoch vor allem für die Grundschulkinder in Oberhausen noch große Nachfrage bestand, reagierte die Stadt und richtete in den letzten Monaten das alte Haus wieder so weit her, dass hier ab Herbst 50 Grundschulkinder in einem Hort betreut werden können.

