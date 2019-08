vor 41 Min.

Wo sich Menschen zum Spielen in der Altstadt treffen

Johannes Eberts, Selina Mißbach, Emilio Perez und Ferdinand Dierich (von links) treffen sich im „Create and Play“ am Vorderen Lech zum gemeinsamen Spielen. Das Geschäft ist ein beliebter Anlaufpunkt nicht nur für Stammgäste.

Ein Laden in der Augsburger Altstadt schafft es, Jung und Alt zum Spielen an den Tisch zu bekommen. Mit welchem Spiel das am leichtesten gelingt.

Von Lisa Gilz

Die Schafkopfrunde am Stammtisch, ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Match mit der Familie – Spiele gehören laut dem Statistikportal Statista zu den zehn beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen. Rund 5,6 Millionen Menschen in der Bundesrepublik geben an, regelmäßig zu spielen – vor allem sind es Familien und Jugendliche.

Johannes Eberts, 28, ist einer von ihnen. Auch er spielt gerne und hat dafür in Augsburg den perfekten Ort gefunden: das Create and Play am Vorderen Lech. Regelmäßig treffen sich hier Stammgäste und Neulinge, um miteinander zu spielen. Die Atmosphäre ist es in erster Linie, was die Stammgäste dort schätzen. „Wenn man den Laden betritt, kann das wirken, als wäre es eine andere Welt. Aber als Treffpunkt für Leute, die ein gemeinsames Hobby haben, ist es super“, sagt Eberts. Der junge Mann arbeitet in der Kommunikationsberatung, der Austausch über gemeinsame Interessen gefällt ihm am Create and Play am meisten. Der 28-Jährige verbringt häufig Abende dort, er hat auch schon Freundschaften geschlossen. „Ich komme zum Spielen, aber auch für die Gespräche und gute Gesellschaft.“

Sozialer Treffpunkt für Spieleliebhaber und Neugierige in Augsburg

Gregor Lengsfeld, 40, gehört der Laden in der Altstadt. Er freut sich, wenn Leute Interesse an Gesellschaftsspielen zeigen. In einer Zeit, in der viele bevorzugt virtuell spielen, sei die persönliche Begegnung am Spielbrett oder an den Karten zu etwas Besonderem geworden. Das Create and Play ist vor allem am Wochenende ein beliebter Treffpunkt, um sich an einen Tisch zu setzen und Karten oder ein Brettspiel zu spielen.

Im Laden wird Musik gespielt, häufig Songs, die sich Kunden gewünscht haben. Jeder ist per Du. Die Kundschaft ist so vielfältig wie das Spielangebot: Neben Besuchern, die seit dem ersten Tag dabei sind, gibt es auch welche, die erst vor Kurzem ihre Begeisterung für Gesellschafts- und Fantasyspiele entdeckt haben. Ein Spiel, das im Laden besonders beliebt ist, ist „Magic the Gathering“. Das Fantasy-Kartenspiel kann in unterschiedlichen Formaten gespielt werden, es begeistert jüngere und ältere Besucher gleichermaßen.

Familiärer Umgang im Create and Play in Augsburg

Daniel Beck, 15, ist einer der jüngsten Stammkunden im Geschäft, auch er spielt „Magic“: „Ich habe damals im Internet nach einem Laden gesucht, in dem man spielen kann. Es sind die Atmosphäre und der familiäre Umgang, die mich dazu gebracht haben, immer wieder zu kommen.“ Wenn er mittags in den Laden kommt, ist meistens schon jemand da, mit dem er Karten spielen kann. Unter anderem auch Emilio Perez. Der 50-jährige Spanier arbeitet an der Universität Augsburg und begeistert sich seit 20 Jahren für das Kartenspiel „Magic“. Für ihn ist Create and Play ein Ort, um seiner Leidenschaft nachzugehen. Er zählt zu den älteren Stammkunden, aber das spielt keine Rolle, wenn er fragt, ob jemand Lust auf eine Runde „Magic“ hat.

Studentin Selina Mißbach, 24, wurde durch ihren Bruder auf das Geschäft aufmerksam. Für sie ist der Laden zu einem Rückzugsort geworden: „Ich fühle mich hier einfach wohl. Es ist eine gute Abwechslung zu allen Uni-Projekten, und ich kann hier entspannen, weil die Leute alle nett und offen sind.“

Gehirn-Jogging und soziale Interaktion statt Handy-Sucht

Langweilig wird es auch nicht, da Lengsfeld immer wieder Events anbietet, auch für Neulinge. Schnupperabenteuer für „Dungeons und Dragons“ zum Beispiel. Es ist eines der bekanntesten Rollenspiele. Jeder Spieler erstellt sich einen Charakter ganz nach seinen Vorstellungen, dieser Charakter wird dann mit anderen auf eine Reise geschickt, während ein Spielleiter die Geschichte erzählt und den Abenteurern Aufgaben stellt. Solche Spiele fordern soziale Interaktion und den Ideenreichtum der Spieler.

Lengsfeld hat festgestellt, dass solch kommunikative Spiele wieder im Kommen sind: „Im vergangenen Jahr haben wir gemerkt, dass wieder vermehrt Leute in den Laden kommen – besonders Studenten und junge Erwachsene. Der Trend, sich abends mit Freunden zum Spielen zu treffen, sei es hier oder daheim, ist wieder größer.“ Lengsfeld führt den Laden am Vorderen Lech seit sieben Jahren, etwas anderes kann er sich nicht vorstellen – er ist selbst der größte Spielefan. Übrigens: Wer nicht im Laden bleiben will, kann sich die Spiele auch ausleihen und sie zu Hause ausprobieren.

Das Create and Play, Vorderer Lech 43, ist Dienstag bis Donnerstag von 13 bis 19 Uhr, Freitag von 13 bis 20 Uhr und am Samstag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.