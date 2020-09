16:14 Uhr

Wohl zu viel Wein getrunken: 25-jährige Radlerin stürzt

Mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung kam eine 25 Jahre alte Fahrradfahrerin in die Uniklinik. Sie war zuvor gegen ein Auto geprallt.

Eine 25-jährige Radlerin war am Donnerstag gegen 23.30 Uhr entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg unterwegs und wollte an der Kreuzung Prinzstraße/Gärtnerstraße die Fahrbahn überqueren. Dort stieß sie allerdings gegen einen verkehrsbedingt wartenden BMW, stürzte zu Boden und blieb benommen liegen.

Mehrere Ersthelfer kümmerten sich um die junge Frau bis Polizei und Rettungsdienst eintrafen. Sie wurde mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in die Uniklinik gebracht. Dort wurde auch gleich eine Blutentnahme durchgeführt, da die 25-Jährige deutlich nach Alkohol roch. Eigenen Angaben zufolge hatte sie zuvor Wein getrunken. Wie viel wollte sie allerdings nicht sagen.

Neben den erlittenen Verletzungen muss sie nun auch mit Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol rechnen. Zudem wird der Fahrradfahrerin auch der von ihr verursachte Schaden in Höhe von rund 1000 Euro an dem BMW in Rechnung gestellt. Der Schaden am Fahrrad ist mit circa 100 Euro eher gering. (ina)

