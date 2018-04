vor 25 Min.

Wohlfühlfaktor à la Lummerland

Jim Knopf hat den Nachwuchs in Lummerland fest im Blick. Jetzt, da es wieder wärmer ist, tummeln sich auf dem Areal in der Wallanlage wieder viele Besucher, die spielend Entspannung erleben wollen.

Grünamt und Umweltreferat wollen die Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen in der Stadt weiter verbessern.

Von Silvia Kämpf

Ein Spielplatz erfüllt ganz viele Funktionen. Das weiß Tanja Ortolf, die als Landschaftsarchitektin beim Amt für Grünordnung unter Regie von Umweltreferent Reiner Erben für die Weiterentwicklung dieser Erlebniswelten zuständig ist. Weil ein Spielplatz Grün und Natur in die Stadt bringe, sagt sie, hat er für alle Bürger – nicht nur Kinder – „Wohlfahrtswirkung“. Früher habe es keine geplanten Areale gebraucht, weil es beispielsweise in Lechhausen mit Feldern und Wiesen „drumherum alles gab“. Doch mittlerweile werden ihrer Auskunft nach die Flächen knapp. Umso wichtiger sei es deshalb, die rund 300 vorhandenen Freiräume zu hegen und zu pflegen.

Ein Spielplatz, der der Stadt Augsburg besonders gut zu Gesicht steht, ist in Anlehnung an die nahe gelegene Puppenkiste „Lummerland“ in den Rote-Tor-Wallanlagen. Mit Jim Knopf, Emma und Frau Waas kommt er nicht nur bei der jüngsten Altersgruppe gut an. Doch laut Tanja Ortolf besteht in ihrem Arbeitsbereich immer „eine Abhängigkeit von den finanziellen Möglichkeiten“. Für Erhalt und Sanierung, Ersatzbeschaffungen und Neuanlagen stünden rund 500000 Euro im Jahr zur Verfügung. Dieses Budget versuche das Grünamt „gerecht über die Stadt zu verteilen“.

Der Weg ist das Spiel

Die 45-Jährige ist zwar keine Mutter, dafür aber fünffache Tante. Und weil sie selbst im übertragenen Sinne immer mitspiele, weiß sie, dass Kinder anders spielen als Erwachsene es tun würden. Will heißen: „Man wird auch mit nichts groß“ oder „der Weg ist das Spiel“. So könne beispielsweise eine Decke über einer Wäscheleine ein gemütliches Zelt oder Haus abgeben, weshalb nicht immer das teure durchdesignte Gerät angeschafft werden müsse. Ohnehin errichte die Stadt auf ihren Spielplätzen ungern Häuschen, womit vermieden werden soll, dass sich „darin Leute niederlassen, die wir dort nicht haben wollen“.

Eine der neueren Herausforderungen beim Anlegen von Spielplätzen ist das Thema Inklusion, wo die Stadt noch nachbessern will. Dabei ist laut Tanja Ortolf nicht etwa Barrierefreiheit gemeint, aber man solle mit dem Rollstuhl zumindest an die Geräte heranfahren können. Wichtig sei außerdem, dass behinderte Kinder zumindest „sandeln“ können. Der Spielplatz im Siebentischwald beim Parkhäusl sei hingegen buchstäblich auf Sand gebaut und brauche einen neuen Zugang – beispielsweise aus Granulat. Auf dem Spielplatz am Kuhsee sei für ein „Sprachrohr“ gesorgt worden, weil Kinder auf einem Spielplatz erfahrungsgemäß ihre Kommunikationsfähigkeit trainieren. Oberstes Gebot sei jedoch, nicht nur für behinderte, sondern für alle Kinder gleichermaßen etwas zu machen. Aber ein Rollstuhlfahrer-Karussell werde es ab August im sicheren Botanischen Garten geben.

Aufgrund neuer Entwicklungen im Bau- und Siedlungsbereich wurde das „Augsburger Spielplatzprogramm 2016“ aktuell überarbeitet und weiterentwickelt. Neben dem städtischen Inklusionsplan spielen darin weitere Faktoren eine Rolle. Mit dem neuen Spielplatzprogramm gehe die Stadt Augsburg einen großen Schritt hin zur Verbesserung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen, so Umweltreferent Reiner Erben. Tanja Ortolfs liebste Spielplätze sind neben Lummerland, das noch von ihrem Vorgänger Friedrich Pimpl konzipiert wurde, die beiden Plätze auf den Konversionsflächen im Westen der Stadt.

So erhielt der Sheridan-Park im Internet Sterne wegen seines tollen Wasserspielplatzes, bei dem durch Bewegung Wasser aus den Steinen komme. Für seine naturnahe Gestaltung auf 4000 Quadratmetern Fläche bekam auch der Spielplatz im Reese-Park hinter dem Kulturhaus Abraxas gute Noten. Vor allem die Idee, ein trockenes Flussbett nachzuempfinden, verdient immer wieder viel Lob. Ein Wasserspielplatz wird im Sommer auch im Lechhauser Flößerpark in Betrieb gehen.

Regelmäßige Inspektion

Laut Tanja Ortolf kommt der Spielplatzsicherheit höchste Priorität zu. So werde die Ausstattung regelmäßig in Augenschein genommen, einmal im Jahr stehe außerdem eine Inspektion an. Es gebe einen Arbeitssicherheitstechnischen Dienst und einen externen Spielplatzprüfer. In der Umgebung höherer Spielgeräte werde außerdem verdeckt ein Fallschutz eingebaut, um Verletzungen zu vermeiden.

Bei der Spielplatz-Planung müssen eine Menge weiterer Details beachtet werden. Wie Tanja Ortolf sagt, mache etwa der Lärmschutz gewisse Probleme. Während der Lärm der Kleinen in der Rechtsprechung als „sozial adäquat“ eingestuft werde, müssten bei Jugendlichen größere Abstände zur Wohnbebauung eingehalten werden. Auch Vandalismus müsse einkalkuliert werden. „Deshalb achten wir auf die verwendeten Materialien“, sagt Tanja Ortolf. Dennoch kam es schon vor, dass mal eine Pergola abbrannte. Manchmal entpuppen sich auch Hunde als Problem, wie etwa an der Äußeren Uferstraße, oder Altlasten auf der Amberger Wiese.

Die Chance aufzustocken

Den Verantwortlichen kommt es darauf an, mit diesen sensiblen Bereichen entsprechend umzugehen. Während in der nördlichen Verlängerung der Lechrainstraße in Hochzoll-Nord der Bolzplatz saniert werde und im Süden nahe dem Zwölf-Apostel-Platz ein neuer, in drei Altersgruppen unterteilter Spielplatz entstehe, werden in der Sudetenstraße in Haunstetten der Bolzplatz und an der Rumplerstraße im Univiertel die Skate-Anlage erneuert. In Oberhausen eröffnet vielleicht im Frühjahr 2019 ein Spielplatz in der Manlichstraße als Ersatz für den am Bahnhof des Stadtteils. Und in Lechhausen könne an der Ecke Brunnenstraße/Neuburger Straße ein Areal entstehen. Wo es zudem möglich wäre, in Lechhausen aufzustocken, ist „Im Eigenen Heim“ der gleichnamigen Baugenossenschaft.

