Wohnraum: Verdichtung geht nur mit Fingerspitzengefühl

Plus Das Einfamilienhaus kann in einer Großstadt wie Augsburg nicht der Normalfall sein, weil die Siedlungs-Ausmaße sonst den Rahmen sprengen würden. Doch zu dicht zu bauen, birgt auch Probleme.

Mit ihrem Kurs, den Bau von Einfamilienhäusern zu reduzieren und auf bestimmte Lagen zu beschränken, steht die Stadt Augsburg nicht alleine: In vielen Kommunen wird angesichts von Wohnungsmangel, Flächenknappheit und ökologischen Auswirkungen darüber diskutiert, was in welchem Neubaugebiet zugelassen werden soll. Und häufig wird eher auf Geschosswohnungsbau gesetzt, weil damit auf derselben Grundfläche Platz für mehr Wohnungen geschaffen wird. Es ist eine adäquate Antwort auf die Herausforderungen der Zeit, wobei die Verknappung in der Stadt auch ihre Tücken hat. Wenn die Einfamilienhäuser stattdessen auf dem Land entstehen (das ist in gewissem Maß auch in Ordnung, weil Mehrfamilienhäuser nur eingeschränkt aufs Dorf passen), ist in Sachen Flächenverbrauch nichts gewonnen. Dafür erntet man mehr Verkehr.

Augsburg: Auch in der Stadt muss Wohnen attraktiv sein

Also muss das Wohnen, wenn es nicht im Einfamilienhaus erfolgen kann, auch in der Stadt attraktiv sein. Es ist richtig, dass die Stadt in ihren Bebauungsplänen verstärkt darauf achtet, wie Freiflächen zwischen Mehrfamilienhäusern aussehen, quasi als Gegengewicht zur Verdichtung. Sheridan- und Reesepark sind Paradebeispiele (wobei von stark verdichtetem Wohnen keine Rede sein kann), aber auch in kleineren Neubau-Gebieten spielen die Freiflächen eine größere Rolle. Auch dass Kitas mitgeplant werden, steigert die Attraktivität.

In Extremen zu denken, wird im Wohnungsbau zu Problemen führen. Das zeigt die Vergangenheit. Möglichst hohe Verdichtung sorgt für Probleme, ebenso wie günstiges Bauen um jeden Preis. Aber auch die hohen Wohnkosten und hoher Flächenverbrauch bringen Probleme mit sich. Letzteres ist nicht nur ökologisch ein Problem, sondern sorgt für weite Wege und Neubaugebiete ohne Mitte und Zentrum.

Womöglich ist das ganze Thema auch nicht allein über die Bauleitplanung zu regeln. Ein Schlüssel zur Lösung liegt in einer flexibleren Nutzung von Immobilien. Die Zahl der Einfamilienhäuser, die nach dem Auszug der Kinder noch von ein oder zwei Personen bewohnt wird, ist nicht so niedrig. Das wäre wertvoller Wohnraum für Familien. Jeder hat das Recht, in seinem Eigentum zu bleiben, solange er will, aber für manchen Senior wäre ein rechtzeitiger Umzug mit Mitte 60 in eine barrierefreie Wohnung besser gewesen als der dann zwangsweise Umzug mit Ende 70, weil er im großen Haus überfordert ist.

