Wohnung nur für Deutsche? Gericht verurteilt Augsburger Vermieter

Rechtsanwalt Ugur Kör vertritt Hamado Dipama aus München, geboren in Burkina Faso, der sich auf eine Zeitungsanzeige hin in Augsburg eine Wohnung mieten wollte.

Plus Ein Augsburger Vermieter schrieb in einer Annonce, er vermiete seine Wohnung "an Deutsche". Ein Interessent klagte deswegen. Nun ist das Urteil gefallen.

Von Jan Kandzora

m Ende verschwindet der Augsburger Vermieter schnell aus dem Gerichtsgebäude. Der ganze Auflauf hier scheint ihm zu viel, außerdem hat er den Prozess verloren. Gerade hat ihn das Amtsgericht in Augsburg dazu verurteilt, einem Kläger 1000 Euro Entschädigung zu zahlen. Im Zivilverfahren war es darum gegangen, dass der Vermieter eine Wohnung in der Innenstadt nur „an Deutsche“ vermieten wollte. So hieß es in einem Inserat. Nach dem Urteil muss er es künftig auch unterlassen, derartige Formulierungen in Anzeigen unterzubringen. Ansonsten droht ihm ein Ordnungsgeld. Es ging allerdings nicht nur um die reine Zeitungsannonce.

Augsburger Vermieter will Wohnung nur "an Deutsche" vermieten - Interessent wehrt sich dagegen Auch am Telefon soll er Hamado Dipama, einen aus Burkina Faso stammenden Interessenten, abgeblockt haben, als er erfahren habe, dass der Mann kein Deutscher sei. Der Interessent wehrte sich, klagte – und forderte 1000 Euro Entschädigung. Eher eine symbolische Zahlung, wie sein Anwalt Ugur Kör erklärte. Auch ging es ihm darum, dass der Vermieter nicht noch einmal solche Formulierungen in Anzeigen verwendet. Seit Oktober beschäftigte der Fall das Amtsgericht. Hamado Dipama, wohnhaft in München, hatte sich im April dieses Jahres für die Wohnung interessiert. Er habe damals seinen Lebensmittelpunkt beruflich und privat bedingt nach Augsburg verlagern wollen, berichtete er. Er sah die Anzeige, rief die Nummer an – und wurde abgeblockt. Der Vermieter wies ihn offenbar mit der Formulierung ab, er habe bereits „genügend Ausländer im Haus“. Im Gerichtssaal sagte der Vermieter zur Annonce, er habe zuvor schlechte Erfahrungen mit einem kriminellen Mieter aus der Türkei gemacht. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Richter Andreas Roth begründete das jetzige Urteil damit, dass die offene Benachteiligung des Klägers nicht hinnehmbar sei. Auch sei die Argumentation des Vermieters nicht nachzuvollziehen. Wie sich eine Vermietung nur „an Deutsche“ auf die Sicherheitslage im Mehrparteienhaus auswirken solle, erschließe sich ihm nicht. Verbrechen und Vergehen gingen von Menschen aus, nicht von Staatsangehörigen. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Überraschend war es angesichts der Rechtslage nicht. Studie: Diskriminierung am Wohnungsmarkt ist in Deutschland kein Einzelfall Hintergrund des Verfahrens ist das „Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“, das verhindern soll, dass Menschen etwa aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechtes oder ihrer sexuellen Identität diskriminiert werden. So lässt sich im Internet zum Beispiel eine Entscheidung des Oberlandesgerichtes Düsseldorf finden, in der es heißt, wer die Vermietung einer Wohnung an Mietinteressenten, wegen deren türkischer Herkunft ablehne, verstoße „objektiv gegen das Benachteiligungsverbot“. In dem Fall gab es 2500 Euro Entschädigung. Das Kölner Landgericht verurteilte 2015 einen Mann, der sich geweigert hatte, seine Villa an ein homosexuelles Paar zu vermieten, zu 1700 Euro Entschädigung. Nach Einschätzung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes haben schon viele Migranten Ausgrenzung auf dem umkämpften Mietmarkt erlebt. Fast 70 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund fühlten sich bei der Wohnungssuche diskriminiert. Im Jahr 2015 hatte die Stelle eine entsprechende Studie veröffentlicht. „Rassistische Diskriminierung am Wohnungsmarkt findet auch unter den besten Voraussetzungen statt“, lautete das Fazit. Selbst finanziell gut aufgestellte Bewerber ohne deutschen Pass würden benachteiligt. Ein Fall für die Gerichte wird solche Alltags-Diskriminierung selten – der Nachweis der Benachteiligung sei sehr schwer, so die Antidiskriminierungsstelle. „Entscheidungsprozesse bei der Wohnungsvergabe bleiben den Bewerberinnen und Bewerbern meist verborgen.“ Im Augsburger Fall war die Lage aufgrund der Formulierung der Annonce relativ eindeutig. Hamado Dipama kündigte am Dienstag an, die 1000 Euro an Projekte gegen Antirassismus und Antidiskriminierung spenden zu wollen. (mit dpa) Lesen Sie dazu auch: Wohnung nur für Deutsche? Interessent verklagt Vermieter

