Wohnung nur für Deutsche? Klage gegen Augsburger Vermieter

Ich bin der Meinung, das es jedem selbst überlassen ist, an wen er oder sie sein Eigentum vermieten möchte und an wen nicht.

M.E. ein persönliches Grundrecht, das man auf grund der poltischen Charta nur etwas verpacken muß, um es durchzusetzen.

Ehrlich währt am längsten ? Von wegen!

Wer angelogen werden will, den sollte man nicht mit der Wahrheit konfrontieren. Noch dazu, wenn es zum eigenen Nachteil ist.

Wir befinden uns sicher noch nicht vollständig in einer DDR 2.0, können aber auf dem Weg dahin noch viel von der alten DDR lernen. Und dazu gehört eben auch die Aufspaltung der persönlichen Meinung in eine öffentliche und private. Hat sich in der DDR 40 Jahre lang wunderbar bewährt.

