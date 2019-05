12:20 Uhr

Wohnungen auf Obi-Gelände: Stadt beharrt auf Parkplätzen

Der ehemalige Obi-Markt in der Reichenberger Straße in Augsburg soll abgerissen werden. 350 Wohnungen sind geplant. Diskussionen gab es jetzt um die Zahl der Parkplätze. Im Hintergrund steht das Fabrikschloss.

Der Bauherr wollte weniger Stellplätze bauen als vorgeschrieben. Die Alternativen hätten Carsharing und Leihräder sein können. Die Stadträte fürchten einen Präzedenzfall.

Von Stefan Krog

Für die 350 Wohnungen, die auf dem Gelände des Obi-Marktes neben dem Fabrikschloss in der Reichenberger Straße (Textilviertel) geplant sind, wird der Investor Parkplätze gemäß dem städtischen Stellplatzschlüssel bauen müssen. Dies sind momentan 1,1 Parkplätze pro Wohnung. Sie sollen in einer zweistöckigen Tiefgarage entstehen. Der Investor hatte bei der Stadt mit Verweis auf ein von ihm in Auftrag gegebenes Gutachten angefragt, ob eine teilweise Befreiung möglich sei.

Eine Alternative hätte sein können, dass die Stadtwerke dort verstärkt mit Carsharing und Leihrad-Stationen einsteigen. Geplant wären neun Carsharing-Autos und um die 25 Leihräder, die im Bereich des Wohnbauprojekts oder in unmittelbarer Umgebung aufgestellt werden. Ein entsprechendes Konzept hatten die Stadtwerke auf Bitten der Bauverwaltung ausgearbeitet. Das Gutachten des Investors habe man nicht einfach beiseitewischen können, so Baureferent Gerd Merkle (CSU). Klar sei aber auch: „Wenn wir einmal den Deckel öffnen und weniger Stellplätze zulassen, dann lässt sich der Deckel bei künftigen Bauprojekten nicht mehr schließen“, so Merkle.

Obi-Markt im Augsburger Textilviertel: Streit um Parkplätze

Mit dem Stellplatzschlüssel soll sichergestellt werden, dass für Neubauten genug Parkplätze bereitgestellt werden, damit Autos nicht die Straßenränder zuparken. Bisher hat die Stadt bei Bauprojekten auch immer darauf bestanden, dass entsprechend Parkplätze gebaut werden. Ist dies nicht möglich, kann sich der Investor gegen eine Ablöse (in der Innenstadt 13.500 Euro pro Stellplatz) an die Stadt von der Pflicht freikaufen. Die Stadt steckt das Geld in die Parkraumrücklage, um etwa Quartiersgaragen damit zu finanzieren.

Dass der Obi-Investor weniger Stellplätze bauen wollte, ist aus der Historie des Komplexes erklärbar. Früher gehörten das Fabrikschloss und der Obi-Markt demselben Eigentümer. Als im Fabrikschloss immer mehr Ladenflächen entstanden, stieg auch der rechnerische Parkplatzbedarf. Diese Plätze wurden gegenüber der Stadt auf dem benachbarten Obi-Parkplatz nachgewiesen, der mehr Stellplätze hatte als nach städtischer Satzung nötig. Diese Ladenparkplätze fürs Fabrikschloss müssen genauso wie die Stellplätze für die Bewohner der künftigen Wohnungen vom Wohnungs-Investor gebaut werden. Dafür wird er wohl eine zweistöckige Tiefgarage errichten müssen, was kostspielig ist.

Der Bauausschuss des Stadtrates sprach sich klar gegen ein Abweichen von der Stellplatzsatzung aus. Man schaffe einen Präzedenzfall, so die fast einhellige Meinung der Stadträte. Zudem würde ein Verzicht auf Parkplätze zur Folge haben, dass die Autos in den benachbarten Wohnstraßen zu parken versuchen. Einzig Stadträtin Eva Leipprand (Grüne) zeigte sich offen. „Mit mehr Wohnungen haben wir so oder so ein Verkehrsproblem“, sagte sie. Man dürfe die Diskussion nicht auf die Parkplätze verengen, sondern müsse auch sehen, dass ein Neubau auch auf den Zufahrtsstraßen mehr Autoverkehr erzeuge. Insofern seien Alternativen zum Auto durchaus zu überdenken. Nötig sei dann aber ein Anwohnerparken im Textilviertel.

Lesen Sie auch: Augsburgs Sozialwohnungen bleiben länger sozial

Themen Folgen