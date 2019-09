08:00 Uhr

Wohnungsnot: Entsteht in Augsburg eine Neuauflage der Fuggerei?

Seit 500 Jahren leben bedürftige Menschen in der Fuggerei in Augsburg. Nun gibt es eine Idee für eine neue "Fuggerei". Wie könnte sie aussehen und wer dort leben?

Die CSU-Stadtratsfraktion regt ein modernes soziales Wohnungsprojekt an, das Wden Grundgedanken der Fuggerei in die heutige Zeit transferieren soll. In der Fuggerei leben bedürftige Menschen für einen Mietptreis von 88 Cent pro Jahr.

Größenordnung und genaue Ausrichtung des Wohnungsprojekts, das anlässlich des 500. Jubiläums der Fuggerschen Stiftungen 2021 ins Laufen kommen soll, stehen noch nicht fest. Gemeinsam mit der Fuggerschen Stiftungsverwaltung soll die Stadt ein Konzept für ein modernes Gemeinwohlprojekt erarbeiten. Zur Finanzierung sollen auch weitere Stiftungen mit ins Boot geholt werden.

Wohnungen für benachteiligte Menschen aber auch für Studenten

Zielgruppe für das Wohnbauprojekt könnten benachteiligte Menschen sein, denkbar seien aber auch Studenten oder Azubis. Ziel sei, das Modell der gegenseitigen sozialen Fürsorge wieder aufleben zu lassen, so die CSU in einer Pressemitteilung. Ideengeberin ist CSU-OB-Kandidatin Eva Weber, die als Liegenschaftsreferentin nun prüfen soll, ob die Stadt ein Grundstück zur Verfügung stellen kann.

Die Federführung für das Projekt, so die CSU, solle das Sozialreferat von Bürgermeister Stefan Kiefer (SPD) haben. (skro)

