Woran erkennt man einen Taliban?

Ein Mann landet nach mehreren Vorfällen in Asylunterkünften vor Gericht. In der Verhandlung gegen den Afghanen geht es dann auch um ein Gerücht: Ist er ein Taliban?

Von Klaus Utzni

Woran erkennt man einen Taliban, ein Mitglied jener islamistischen Terrororganisation, die in Afghanistan für Angst und Schrecken sorgt? Aus den Medien kennt man Bilder von bärtigen Männern mit Turban auf dem Kopf, in langen Gewändern oder vermummt im Kampfanzug, mit Panzerfäusten oder Schnellfeuergewehren in Händen. Der Angeklagte, der angeblich von sich selbst behauptet hat, ein Taliban zu sein, trägt zwar, wie bei Männern aus Afghanistan üblich, einen schwarzen Vollbart. In einem alten Anorak mit Pelzbesatz sitzt der 48-jährige Flüchtling, der nur die in seiner Heimat verbreitete Pashtu-Sprache versteht, neben einem Dolmetscher. Vor einem Schöffengericht unter Vorsitz von Ulrike Ebel-Scheufele ist er der mehrfachen, in einem Fall der gefährlichen Körperverletzung angeklagt. Dabei soll er in der Asylunterkunft Proviantbachstraße einen Mitbewohner mit einem 60 Zentimeter langen Eisenrohr geschlagen haben. Er sitzt seit vier Monaten in Untersuchungshaft.

Andere Bewohner sprechen von Angst

In einem Asylheim in Wertingen soll der 48-Jährige im November und Dezember 2018 einen Mitbewohner geohrfeigt und die Glasfüllung einer Türe eingetreten haben. Danach war er nach Augsburg in die Proviantbachstraße verlegt worden. Der für Straftaten von Asylbewerbern zuständige Beamte der Polizeiinspektion Süd erhielt kurz darauf eine E-Mail von der Unterkunftsleitung. Inhalt: Der Afghane habe sich als Taliban bezeichnet und sei auch so aufgetreten. Viele Mitbewohner hätten Angst vor ihm. Wie der Beamte jetzt im Prozess als Zeuge sagt, habe man nicht weiter ermittelt: „Es gab keinerlei Anhaltspunkte in dieser Richtung“. Auf eine entsprechende Frage von Verteidiger Klaus Rödl räumt der Polizist ein, er wisse auch nicht, woran man denn einen Taliban erkennen könne und wie er sich verhalte.

Der Angeklagte, der einen Teil der Vorwürfe gesteht, bedankt sich beim deutschen Staat, der ihn vor sechs Jahren aufgenommen und der ihm eine Operation an seinem Kopf ermöglicht habe. In der Verhandlung kristallisiert sich heraus, dass der Afghane in der Unterkunft als „permanenter Beschwerdeführer“ bekannt ist und auch alle Vorfälle offenbar auf ein einziges Problem zurückzuführen sind: Er ist, möglicherweise im Zusammenhang mit der Operation, besonders geräuschempfindlich. Er beklagt sich, wenn eine Treppe knarrt, wenn abends gekocht wird, wenn Musik gespielt wird. Eine vermeintliche Ruhestörung war auch der Anlass für den gewichtigsten Strafvorwurf: der angebliche Schlag mit dem Eisenrohr gegen den Kopf eines 31-jährigen Irakers sowie Fußtritte in den Unterleib des Mannes im Januar.

Im Streit war ein Eisenrohr im Spiel

Der Angeklagte sagt, der Iraker habe ihn angegriffen, man habe mit dem Eisenrohr gerungen. Woher die Wunde am Kopf des Gegners stammt, wisse er nicht. Das Opfer, das damals stark betrunken war und sogar von einem Security-Mann gefesselt werden musste, gibt als Zeuge vor, sich nur an eines erinnern zu können: „Ich habe Blut an meinem Hinterkopf gefühlt“. Die Tatwaffe, so viel steht fest, stammt von einem Bett aus dem Zimmer des Angeklagten. Die Staatsanwältin hat keine Zweifel, dass es der Angeklagte war, der zugeschlagen hat. Sie fordert eine Gesamtstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten Gefängnis. Dieses Plädoyer erbost Verteidiger Klaus Rödl. „Es gibt viele Möglichkeiten, wie es gewesen sein könnte. Das Opfer erinnert sich nicht, und wir wissen nicht, was geschah“. Keinesfalls könne sein Mandant der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen werden.

Das Schöffengericht folgt dieser Argumentation. Es spricht den Afghanen nur wegen einfacher Körperverletzung und Sachbeschädigung schuldig. Richterin Ulrike Ebel-Scheufele sagt dazu: „Fakt ist, dass die Eisenstange im Spiel war und dass ein Bewohner eine Platzwunde am Kopf erlitt. Wie diese zustande kam, ist nicht aufklärbar“. Der Angeklagte wird zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt, der Haftbefehl aufgehoben. Er verlässt den Gerichtssaal als freier Mann.

