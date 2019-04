vor 33 Min.

Wurde diese Katze misshandelt?

Eine Frau findet einen schwer verletzten Kater auf einer Landstraße nahe der Autobahn. Die Tierexperten ahnen Schlimmes.

Von Eva Maria Knab

Kater Jesus hat ein schreckliches Schicksal hinter sich: Er saß schwer verletzt nahe der Autobahn-Tankstelle in Neusäß, wo er von einer Autofahrerin gefunden wurde. Beim Augsburger Tierschutzverein vermutet man aus verschiedenen Gründen, dass der Kater mit seinen schweren Wunden ausgesetzt wurde. Nun wird nach seinem Besitzer gesucht.

Der Fund liegt schon einige Wochen zurück. Jennifer Paul fiel der Kater am 20. Februar auf, als er schwer verletzt an der Landstraße in Neusäß nahe der Autobahnausfahrt saß. Sie fuhr damals mit dem Auto zum Uniklinikum. „Er war schwach und abgemagert und fiel nach wenigen Schritten einfach um, als ich ihn vom Straßenrand rettete“, sagt sie. Sie brachte das Fundtier wegen seines äußerst schlechten Zustandes schnell zu einem Tierarzt und suchte dann Hilfe beim Augsburger Tierschutzverein. Geschäftsführerin Sabina Gaßner sagt: „Wir glauben, dass der etwa fünf Jahre alte kastrierte Kater ausgesetzt wurde.“ Nach ihren Angaben legen die Verletzungen nahe, dass der Kater zuvor über längere Zeit auf engstem Raum eingesperrt war und offenbar zu wenig Futter und Wasser bekam.

Der Kater hatte schwere Verletzungen an allen Beinen

Die schweren Verletzungen des Katers waren danach an allen vier Beinen fast gleichmäßig verteilt – so als ob er sich wund gelegen hat, weil er sich nicht bewegen konnte. Sein Schwanz war in verschiedene Richtungen gebrochen. Ihm fehlten einige Krallen. Und bei der Abgabe in der Tierklinik wog er nur knapp 1700 Gramm.

Vieles deute auf eine Misshandlung hin, sagt Finderin Jennifer Paul. „Ehrlich gesagt, habe ich nicht damit gerechnet, dass der Kater überlebt.“ Doch dann erholte sich das Tier überraschend wieder. Nach drei Tagen intensiver Therapie in der Klinik stand der vierbeinige Patient wieder auf und fraß. Da entschloss sich die Tierfreundin, dem Kater ein neues Zuhause zu geben und nannte ihn Jesus. Sie sagt, auch Jesus sei am dritten Tage auferstanden.

Mehr als zwei Monate hat es gedauert, bis die Wunden des Katers wieder weitgehend verheilt waren. Inzwischen geht es ihm wieder recht gut. Heinz Paula vom Tierschutzverein Augsburg sagt, er sei sehr dankbar, dass sich die Finderin dazu entschlossen habe, den Kater selber aufzupäppeln und in ihrer Familie ein neues Zuhause zu geben. Jesus lebt dort als Pflegetier. Die Rechnung für die Tierarztkosten sei vom Verein übernommen worden, so Paula. Parallel versuchten Mitarbeiter des Augsburger Tierheims in den vergangenen Wochen, den Vorbesitzer des Katers ausfindig zu machen.

Der Tierschutzverein Augsburg bittet um Mithilfe

Sie starteten eine Suche über Facebook. Dort hätten sich rund 11000 Leute für den Fall interessiert, sagt Sabina Gaßner. Rund 2500 hätten die Nachricht geteilt. Aber bislang konnte niemand einen entscheidenden Tipp geben. Der Tierschutzverein appelliert nun generell über die Medien an alle Tierfreunde, aufmerksam zu sein. Paula: „Wenn jemand den Verdacht hat, dass ein Tier gequält oder misshandelt wird, sollte er es bei uns melden, nur dann können wir der Sache nachgehen.“

