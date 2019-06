vor 24 Min.

Yakari tritt neben der Rockfabrik auf

Eine Pferdeshow mit dem jungen Indianer kommt vom 12. bis 21. Juli in die Stadt

Ein Comic zieht in ein großes Indianerzelt. Und zwar vom 12. bis 21. Juli, dann kommt „Yakari und Kleiner Donner“, eine Pferdeshow für die ganze Familie, zum Gastspiel in die Fuggerstadt. Artisten und Pferde tummeln sich auf dem Platz an der Rockfabrik, Riedinger Straße.

Die Show basiert auf der Zeichentrickserie „Yakari“, die zu den beliebtesten TV-Formaten für Kinder gehört, so Wille Entertainment, der Veranstalter. Im Mittelpunkt stehen der junge Indianer Yakari und sein Pferd Kleiner Donner. Der Erfolg der Serie hat die Macher auf den Plan gebracht, die Geschichten bei einer Deutschlandtour zum Leben zu erwecken. Appaloosa-Schecken werden dabei zu Yakaris tierischen Freunden Kleiner Donner, Großer Grauer und Schneller Blitz. In Gruppenszenen, so der Veranstalter, sind bis zu 18 Pferde beteiligt, insgesamt besteht das Ensemble aus über 60 zwei- und vierbeinigen Mitwirkenden. Darunter auch Akrobaten und Komiker.

Kostüme, Kulissen und Storyline, so der Veranstalter, sind in enger Absprache mit den Yakari-Machern gestaltet, Spielort ist das größte Indianerzelt der Welt, in dem bis zu 800 Fans Platz finden. Täglich gibt es zwischen 12. und 21. Juli eine Nachmittagsvorstellung, am Sonntag stehen zwei Termine (11 und 15 Uhr) auf dem Programm. Die Preise pro Ticket liegen zwischen 15 und 38 Euro. (lim)

für die Show sind online zu haben unter: yakari-pferdeshow.de, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und während des Gastspiels von 10 bis 13 Uhr und ab eine Stunde vor Vorstellungsbeginn an den Kassen. Ticket- und Info-Hotline 0177/2746896.

