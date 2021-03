vor 48 Min.

Zahl der Arbeitslosen steigt in Augsburg durch Corona deutlich an

Plus Die Arbeitslosenzahlen in Augsburg liegen wegen der Corona-Pandemie deutlich über dem Niveau des Vorjahrs. Doch die Leiterin der Agentur für Arbeit Augsburg macht auch Hoffnung.

Von Andrea Wenzel

Die Corona-Pandemie hinterlässt auf dem Arbeitsmarkt deutliche Spuren - auch in Augsburg. Aktuellen Zahlen nach stieg die Zahl der Erwerbslosen zwar im Vergleich zum Januar kaum, im Vergleich zum Februar 2020 allerdings um 30,7 Prozent auf nunmehr 18.621 Menschen ohne Job. Das entspricht einer Quote von 4,8 Prozent - gerechnet über den gesamten Agenturbezirk. Doch bei der Arbeitsagentur sieht man auch positive Aspekte.

Anstieg der Arbeitslosen in der Stadt Augsburg am stärksten

Während im Landkreis Augsburg die Arbeitslosenquote im Februar im Vergleich zum Januar um 0,1 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent gesunken ist, verharrte sie im Landkreis Aichach-Friedberg bei 3,1 Prozent und befindet sich damit nach wie vor im Bereich der Vollbeschäftigung. In Augsburg dagegen stieg die Zahl der Arbeitslosen auf 11.275 Menschen und eine Quote von 6,7 Prozent. Ein deutliches Plus um fast 29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dazu kamen im Februar 644 neue Anzeigen für Kurzarbeit. Auch der Stellenbestand liegt um 19,6 Prozent unter dem Vorjahrsniveau. Derzeit meldet die Agentur für Arbeit 4.254 offene Job-Angebote. Immerhin eine Steigerung zum Vormonat.

Agentur-Chefin wirbt um Zuversicht

Dazu gibt es aus Sicht der Behörde weitere positive Nachrichten. Zwar gingen in manchen Bereichen auch die Zahlen an Ausbildungsplätzen zurück, aber noch gebe es einen Überhang an Stellen gemessen an den Bewerbern, heißt es seitens der Arbeitsagentur. 100 Ausbildungsbewerbern stünden gegenwärtig 158 Ausbildungsplätze gegenüber. Agenturchefin Elsa Koller-Knedlik wirbt zudem um Zuversicht: "Ich spreche in dieser Zeit allen Mut zu, trotz der Pandemie und der gestiegenen Arbeitslosigkeit nicht aufzugeben. Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor aufnahmefähig und uns gelingt es weiterhin, für Arbeitslose eine neue Beschäftigung zu finden."

