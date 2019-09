Zahl der Unfälle steigt drastisch: Wo die meisten Karambolagen passieren

Plus In Augsburg gibt es mehr schwere Karambolagen als früher. Nun ist klar, an welchen Stellen es am häufigsten kracht. Neben manchen Kreuzungen fällt eine Unterführung auf.

In Augsburg hat die Polizei im vergangenen Jahr 11016 Verkehrsunfälle registriert – das ist eine Steigerung von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum Jahr 2009 entspricht das einer Zunahme von knapp 31 Prozent. Hintergrund dürfte die Zunahme an Verkehr sein. 1796 Menschen wurden dabei verletzt, vier getötet.

Seit Kurzem ist auch öffentlich einsehbar, wo im Stadtgebiet es im vergangenen Jahr am häufigsten gekracht hat. Die Polizei erfasst bei jedem Unfall die genaue Lage. Das Bundesamt für Statistik hat die aktuellen Daten zu allen polizeilich registrierten Unfällen in einem Atlas im Internet veröffentlicht. In die Statistik flossen Unfälle ein, bei denen Menschen verletzt wurden – reine Blechschäden spielen keine Rolle. Betrachtet wurden jeweils Straßenabschnitte von 250 Metern. Hier die Übersicht:

Häufigste Unfallorte: Am häufigsten krachte es auf der Achse Karlstraße/Leonhardsberg. Speziell an der Kreuzung am Stadtbad kam es im vergangenen Jahr zu Unfällen. Weitere Straßenzüge, in denen es relativ häufig krachte, waren Abschnitte der Friedberger Straße, die Wertachstraße sowie die Dieselstraße. Auch die Pferseer Unterführung mit zuführenden Straßen war im vergangenen Jahr auffällig.

Beim Großteil aller registrierten Unfälle im Stadtgebiet kamen die Beteiligten mit leichten Verletzungen davon. Zum Teil gibt es Schwerpunkte, die seit mehreren Jahren bestehen. In einigen Straßen schwanken Unfallzahlen aber auch, ohne dass sich etwas an der Verkehrsführung geändert hätte. Während es in der Hermanstraße 2017 15 Mal krachte, halbierte sich die Zahl vergangenes Jahr.

Autos: Unfälle mit Pkw-Beteiligung machen den Großteil der Unfälle aus. Betroffen sind vor allem Straßen, die viel Verkehr aufnehmen müssen, gleichzeitig aber in beengter Umgebung verlaufen. Bestes Beispiel ist die Karlstraße. Die B17, Schleifenstraße oder Haunstetter Straße als hochbelastete Straßen verzeichnen relativ wenig Unfälle. Grund, sagt Gerhard Stern vom Polizeipräsidium, ist, dass der Verkehr auf der B17 relativ gleichförmig läuft und es inzwischen auch keine ebenerdigen Kreuzungen mehr gibt. Bei der Achse Karlstraße/Leonhardsberg gebe es hingegen relativ viele Kreuzungen mit abbiegenden Fahrzeugen. Zudem müssten sich dort verschiedene Verkehrsmittel den Platz teilen.

Radler: Im vergangenen Jahr gab es 801 Radler-Unfälle mit 702 Verletzten. Auch hier ist die Ost-West-Achse Karlstraße mit der Kreuzung am Graben eine relativ unfallträchtige Stelle. Zwischen Kleiner Grottenau und der Stadtbad-Kreuzung gab es im vergangenen Jahr acht Unfälle mit Radlerbeteiligung. Auch Jako-berstraße, Riedinger-/Dieselstraße, Maximilianstraße, Oberer Graben sowie die Pferseer Unterführung waren Schwerpunkte. Zwischen Wertach und der Riegele-Kurve krachte es im vergangenen Jahr 19 Mal, davon 17 Mal mit Fahrradfahrerbeteiligung. In der beengten Unterführung selbst, wo Radler in Schrittgeschwindigkeit auf dem Gehweg fahren dürfen (und meist schneller unterwegs sind), kamen mehrere Fahrradfahrer alleinbeteiligt zu Fall oder stießen mit Fußgängern zusammen. Zuletzt stürzte dort vergangene Woche ein über 80 Jahre alter Radler und zog sich Knochenbrüche zu. Die Polizei geht davon aus, dass er alleinbeteiligt vom Rad fiel.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub fordert angesichts der in diesem Abschnitt gestiegenen Unfallzahlen den Wegfall von einigen Parkplätzen in der Pferseer Straße und Tempo 30 in der Unterführung. Laut Baureferat fiel der Abschnitt in der Vergangenheit nicht als Unfallschwerpunkt auf. Darum sei an dieser Stelle Tempo 30 rechtlich kaum durchsetzbar.

Fußgänger: Im vergangenen Jahr kam es für Fußgänger zu einer Häufung von Unfällen in der Donauwörther Straße auf Höhe der Drentwettstraße in Oberhausen. Ansonsten ist die Innenstadt mit dem erhöhten Fußgängeraufkommen und der generell hohen Verkehrsdichte ein Schwerpunkt. 2018 gab es 179 Verkehrsunfälle mit Fußgängerbeteiligung. 140 Menschen wurden verletzt. Bei Fußgängern sinkt – im Gegensatz zu Autos und Radlern – das Unfallrisiko im Zehn-Jahres-Vergleich tendenziell.

Schlußfolgerungen: Städtische Verkehrsbehörden und die Polizei werten regelmäßig die Karten mit dem Unfallgeschehen aus, um Schwerpunkte herauszufinden. Bei der nächsten Sitzung wird etwa auch die Pferseer Unterführung eine Rolle spielen, so die Stadt.

Allerdings spielt grundsätzlich nicht nur die Zahl der Unfälle eine Rolle, sondern auch der Schweregrad der Verletzten und die Art der beteiligten Verkehrsteilnehmer. Bei erkannten Unfallschwerpunkten, so die Polizei, mache man sich Gedanken über deren Entschärfung.

Als es beispielsweise an der Einmündung Bgm.-Wegele-Straße/Mühlhauser Straße (nahe AZ-Hochhaus) verstärkt zu Unfällen aufgrund von Spurwechsel kam, wurde die Markierung auf der Straße geändert.

