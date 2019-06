17:56 Uhr

Zeuge beobachtet Diebe auf Erdbeerfeld in Augsburg

Was machen vier Jugendliche am späten Abend auf einem Erdbeerfeld in Augsburg? Sie haben mehrere Körbe mit Beeren gefüllt und sind geflohen.

Die Erdbeerzeit hat begonnen – und die reifen Früchte ziehen offenbar auch Diebe an. Nach Angaben der Polizei sah ein Passant am Freitagabend gegen 22.30 Uhr in Haunstetten vier junge Männer auf einem Erdbeerfeld in der Inninger Straße. Sie haben nach Angaben der Beamten mehrere Körbe mit Erdbeeren gefüllt und sind danach ohne Bezahlung geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Dieben verlief erfolglos. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Einer der vier Diebe, die allesamt auf ca. 20 Jahre geschätzt wurden, trug eine Schirmmütze und einen gelben Pullover. Ein weiterer Dieb eine Camouflage-Jacke. Hinweise erbittet die Polizei unter der Nummer 0821/323-2710. (AZ)

