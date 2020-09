16:15 Uhr

Zeuge beobachtet Mann, der Außenspiegel abtritt

Ein Anwohner in der Greifstraße in Pfersee wurde in der Nacht von Geräuschen auf der Straße geweckt. Er sah nach.

Ein Anwohner in der Greifstraße wurde in der Nacht auf Freitag von Geräuschen unsanft geweckt. Als er aus dem Fenster sah, beobachtete er einen Unbekannten, der – wie sich später herausstellte – an fünf geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel abtrat oder abriss.

Dabei muss sich der Täter allerdings Verletzungen zugezogen haben. Die Polizei sicherte entsprechende Blutspuren. Der Spiegelabtreter, der einen Sachschaden im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich hinterlassen hat, wird wie folgt beschrieben: kräftige Figur, kurze Haare, dunkle Oberbekleidung. Er dürfte vermutlich eine frische Handverletzung haben.

Ein weiterer Pkw wurde in der Unteren Osterfeldstraße in Kriegshaber beschädigt. Ein Unbekannter hatte am Donnerstag zwischen 16.30 und 20.30 Uhr die hintere rechte Seitenscheibe eines roten Mercedes eingeschlagen und dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Gegenstände wurden nicht aus dem Fahrzeug entwendet. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei unter 0821/323 2610 entgegen. (ina)

