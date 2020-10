vor 17 Min.

Zeuge im Prozess um tödlichen Schlag am Kö: "Dachte, der steht gleich wieder auf"

Der Prozess um den tödlichen Schlag am Königsplatz in Augsburg hat begonnen. Der 17-jährige Hauptverdächtige ließ zu Beginn eine Erklärung durch seinen Anwalt verlesen.

Am Nikolaustag geraten eine Gruppe junger Männer und zwei Paare am Königsplatz in Augsburg aneinander. Nach einem Schlag ins Gesicht stirbt ein Mann. Wir berichten live rund um den Prozess.

Themen folgen