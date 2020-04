vor 5 Min.

Zirkus "Remos Trolle" findet Unterschlupf auf Ledvance-Areal

Plus Das Maskottchen-Theater "Remos Trolle" gab in Augsburg eine Weltpremiere. Dann kam Corona und der kleine Zirkus strandete. Nun gibt es gute Nachrichten.

Von Brigitte Mellert

Die Artisten des Maskottchen-Theaters „Remos Trolle“ packen erleichtert ihre Sachen. Seit gestern steht fest, der Zirkus hat auf dem Ledvance-Areal an der Berliner Allee eine neue Bleibe gefunden – wenn auch nur temporär. Wie berichtet, war der Zirkus mit insgesamt 15 Artisten n Augsburg gestrandet, i als wegen der fortschreitenden Coronakrise die Veranstaltungen in allen weiteren Städten abgesagt wurden. Als reisender Zirkus blieb Direktor Remo Frank keine andere Wahl, als auf dem Gelände neben der Rockfabrik zu bleiben. Seit Ende März saßen die Artisten dort fest und kämpften wegen der fehlenden Einnahmen um ihre Existenz. Grund für ihre Notlage ist auch die Besonderheit, die ein reisender Zirkus mit sich bringt: So ist dieser steuerlich im Saarland gemeldet, die aktuelle Betriebsstätte befindet sich aber in Augsburg. Für die Soforthilfen des Bundes war demnach die Heimatbehörde im Saarland verantwortlich, Hilfe durch das Jobcenter wiederum erfolgte durch die Stadt Augsburg.

Die Zirkusleute mussten das Gelände verlassen Die Zirkusleute, die seit Mitte Januar in Augsburg auf den Riedinger Gelände gastieren, durften zunächst auch nach Ablauf des Mietverhältnisses dort bleiben. Wegen Streitigkeiten um ausstehende Mietzahlungen endete Anfang April diese Vereinbarung allerdings und der Zirkus suchte seither händeringend nach einer Ausweichstelle. Diese sei nun gefunden, sagt Karl Bayerle, Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung und seit Ende März mit dem Zirkus in Kontakt. Mehrere Optionen habe man geprüft, letztlich erklärte sich ein privater Anbieter bereit, den Zirkus aufzunehmen. Das Showkonzept ist eine Mischung aus Maskottchen-Theater, akrobatischen Zirkusdarbietungen, Musik und Mitmachaktionen für die jungen Besucher. Bild: Annette Zoepf Zirkus ist auf das Ledvance-Areal umgezogen Zur großen Erleichterung der Artisten: „Wir sind heute umgezogen“ erzählte Zirkusdirektor Remo Frank am Donnerstagnachmittag am Telefon. Mehr oder weniger über Nacht hatte er erfahren, dass er auf das Areal an der Berliner Allee wechseln könne. Am Vortag sei ihm das Wasser auf dem Riedingergelände abgedreht worden, der neue Standplatz war dringend notwendig, sagte Frank. „Wir konnten uns nicht mehr waschen und auf die Toilette gehen.“ "Remos Trolle" möchte Premiere in Augsburg nachholen Der Zirkusdirektor ist froh, für die letzten Monate einen Platz gefunden zu haben. Auch die Miete für das Ausweichgelände wird vom Jobcenter erfahren. Diese Sicherheit fehlte Frank lange Zeit. Also habe ich schon im März kahl kein Geld für Lebensmittel und die Standmiete mehr gekauft. „Ich habe bei Unternehmen um Essen und Gas zum Beheizen der Wagenbesetzungen.“ Belegschaft der Zirkus durch private Spenden. Als Dankeschön gehört Remo Frank, seine Vorstellungen im September in Augsburg nachholen zu können. Zu großen Krieg bei den Artisten die Vorfreude, hier mit ihrem Maskottchen-Theater Premiere feiern zu können. Als Heimat der Puppenkiste übte die Stadt auf den Zirkus eine besondere Anziehung aus. Nach drei Vorstellungen aber Krieg Schluss. Lesen Sie auch: Corona-Krise: Der Zirkus „Remos Trolle“ ist weiterhin gestrandet

