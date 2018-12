vor 51 Min.

Zirkus, ein Leben in einer anderen Welt

Eine 13-Jährige, die es liebt, immer auf Tour zu sein. Eine Villa auf Rädern. Und ein besonderer Ton. Zu Besuch bei den Artisten des Moskauer Weihnachtscircus

Von Bernd Hohlen

Zum fünften Mal ist der Moskauer Weihnachtszirkus in Augsburg zu Gast. Die anfänglichen Schwierigkeiten auf dem dichtgedrängten Riedinger Gelände unterzukommen, sind behoben. „Rockfabrik“, der Club „Kesselhaus“, Alfred Schuhbecks „Teatro“ stehen hier nah beieinander. Jede Veranstaltung hat ihre Zielgruppe. Das hat anfänglich Nerven gekostet.

Pressesprecher Michael Wagner wirkt aber ganz zufrieden, als wir uns an der Manege treffen. 1200 Personen haben Platz in dem Zirkuszelt. Die Vorstellung beginnt gleich. Vorher können Besucher auf zwei Kamelen reiten. Immer im Kreis herum. Zirkus ist ein Mikrokosmos. „Wir sind eine Solidargemeinschaft“, sagt Michael Wagner. Anders als in der großen Gesellschaft, macht hier jeder fast alles. Wenn sie nicht gerade selbst in der Manege sind verkaufen Artisten Lose, sitzen an der Kasse, helfen hier und da. Jeder springt für jeden ein. Egal wie alt sie sind und welchen Status sie haben. Die Artisten kommen aus ganz Europa.

Michael Wagner hat Madison Papadopoulo mitgebracht. Sie ist im spanischen Murcia geboren. Mit ihrer Mutter tritt sie als Jonglage-Duo Madison auf. Sie wurde in eine Artistenfamilie hineingeboren. Der Großvater war Drahtseilkünstler, ihr Vater ist Trampolinartist. Für sie ist es ganz normal von Stadt zu Stadt und von Land zu Land zu ziehen. Heimweh? Ist

ihr völlig unbekannt. Bei den Großeltern in Murcia in einem Haus wohnen? Niemals. Madison ist 13 Jahre und wird von einer virtuellen, spanischen Schule unterrichtet. Wo WLAN ist, ist auch ihre Schule. So einfach ist das heute. Nach der Mittleren Reife möchte sie das bleiben, was sie schon ist: Artistin. Was sonst? Die Frage wie es sich in einem Wohnwagen lebt erübrigt sich eigentlich, weil es für sie so normal ist, wie es für uns normal ist in einer festen Wohnung zu leben. Freunde?

"Ihr Zuhause ist die Welt"

Ihr Bezugspunkt ist die große Artistenfamilie. Natürlich nutzt sie die sozialen Medien. Aber Schulfreunde hat sie ja nicht, also kann sie sie auch nicht vermissen. „Ihr Zuhause ist die Welt“, sagt Michael Wagner und übersetzt es für Madison. Sie lacht und stimmt zu. Es gibt aber andere Welten. „Facebook hat meine Mutter mir verboten“, sagt sie. Hält man sich hinter den Kulissen des Zirkus auf und sieht und hört, wie hier miteinander, trotz mancher Sprachprobleme, an einer Sache, der Darbietung für das Publikum, gearbeitet wird, wird einem klar, warum ihre Mutter es nicht gern sieht, wenn Madison Facebook nutzt. Auf Facebook ist der Ton rau und der Umgang oft wenig solidarisch. Ganz anders als in der Zirkuswelt, wo es auf jeden ankommt.

In den Wagen der Familie von Madison können wir gerade keinen Blick werfen. Dafür aber in den größten Wagen, der auf dem Gelände steht. Er gehört der Familie von Natalie Gomez. Die spanische Tiertrainerin zeigt in der Arena die hohe Schule der Reitkunst. Der Zirkuswagen ist eher eine Villa auf Rädern. Kostet bestimmt so viel wie ein Lamborghini? „Etwas weniger“, sagt Senior Gomez und lacht. Ein Lamborghini ist natürlich ein Witz im Verhältnis zu dem Platz, der hier geboten ist. Die Seitenwände des Wohnmobils lassen sich sogar ausfahren, so dass reichlich Platz herrscht, während man für einen Lamborghini einen Schuhlöffel benötigt um hineinzukommen. Hier leben vier Personen. Jemand fragte, ob es nicht kalt ist in den Zirkuswägen? Die Antwort lautet ganz klar: Drinnen vergisst man sofort, dass draußen Winter herrscht. Zirkus ist kein Camping, auch wenn manche Wagen so aussehen.

Immer in Bewegung

Hier ist niemand zum Entspannen. Alle sind auf dem Sprung, es herrscht ständige Bewegung, Umziehen, Hände greifen nach Seilen, Handstand, Salto, ein Clown schaut vorbei, das Kamel schnaubt, alle werden nass. Heute schon geduscht? Alle lachen. Zirkusalltag. Aber alles wirkt so ungezwungen, konzentriert und zugewandt. Zirkus ist eine andere Welt. Noch bis zum 6. Januar in Augsburg.