vor 18 Min.

Zoll kontrolliert auf "Geisterhaus"-Baustelle am Schmiedberg

Der Zoll kontrollierte auf der Baustelle am Schmiedberg.

Einsatzfahrzeuge standen am Donnerstagmorgen an der Baustelle des sogenannten "Geisterhauses" am Schmiedberg. Doch es handelte sich nicht um eine Razzia.

Seit Jahren ist das große Gebäude am Schmiedberg schon eine Baustelle. Immer wieder steht das sogenannte "Geisterhaus" in den Schlagzeilen. Eben, weil dort nichts voran geht. Am Donnerstagmorgen sorgten Einsatzfahrzeuge des Zolls vor der Baustelle für Aufsehen. Es handelte sich allerdings um keine Razzia, wie sie bereits im vergangenen Herbst dort stattfand. Wie eine Sprecherin des Hauptzollamtes auf Nachfrage berichtet, fand der Einsatz im Rahmen einer bundesweiten Kontrolle auf Baustellen statt. Dabei würden die Arbeitsverhältnisse der Bauarbeiter geprüft.

Im September 2018 hatte es schon mal einen Einsatz am Geisterhaus gegeben. Auslöser war der Verdacht auf einen Diebstahl von Baumaschinen und auf Schwarzarbeit. (ina)