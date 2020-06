00:30 Uhr

Zoo erhält 15000 Euro von anonymer Spenderin

Stellvertretend für die Stifterin überreichte Barbara Jantschke (rechts) an Susanne Stippler von der Stadtsparkasse ein kleines Dankeschön.

Die Stiftung Zoo Augsburg freut sich über eine Zuwendung von 15000 Euro, die eine Spenderin auf das Stiftungskapital eingezahlt hat. Warum? „Der Zoo muss aktuell mehr denn je unterstützt werden, um den Tieren so viel Normalität wie möglich zu geben. Der Zoo soll auch noch ganz lange erhalten bleiben, denn es stehen auch in den kommenden Jahren wichtige Bauprojekte an. Diesen möchte ich mit meiner Zuwendung ins Stiftungsvermögen eine Zukunft geben“, findet die anonyme Geldgeberin.

Damit spricht sie auch der Zoodirektorin Barbara Jantschke aus dem Herzen: „Wir behalten stets die dauerhafte Zukunft unseres Zoos und unsere Aufgaben in der Umweltbildung und im Natur- und Artenschutz im Blick. Das geht natürlich nur mit der Unterstützung unserer Besucher und der Bürger aus Augsburg Stadt und Land. Jede Zuwendung ist willkommen und trägt nachhaltig zum Erhalt des Zoos bei.“

Wie viele Einrichtungen und Projekte ist auch der Zoo Augsburg auf finanzielles Engagement von Dritten angewiesen. Neben Spenden zur kurzfristigen Zweckerfüllung seien auch nachhaltige Zuwendungen ins Grundstockvermögen wichtig, so die Zoochefin. (AZ)

Themen folgen