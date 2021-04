Zoo und Botanischer Garten öffnen: Diese Regeln gelten für Besucher

Mit den neuen Corona-Regeln endet die Zwangspause für den Augsburger Zoo und für den Botanischen Garten. Das müssen Besucher wissen.

Zoos und Botanische Gärten in Bayern dürfen wieder öffnen - in Augsburg geht es an diesem Donnerstag, 29. April, wieder los. Zoodirektorin Barbara Jantschke hätte gerne das gute Wetter am Mittwoch mitgenommen. Doch es gab zu viele Detailfragen gegeben, die noch geklärt werden mussten. Der Zoo hatte, mit einer kleiner Unterbrechung, fast ein halbes Jahr geschlossen.

Augsburger Zoo öffnet am Donnerstag mit Einschränkungen

Der Zoo muss sich an Auflagen halten, die bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 gelten. Auf dem Gelände herrscht FFP2-Maskenpflicht. Jeder Besucher ab sechs Jahren benötigt ein negatives Ergebnis eines maximal 24 Stunden als PCR- oder Schnelltests. Alternativ muss eine vollständige Impfung nachweisbar sein, wobei das Datum der zweiten Impfung mindestens 15 Tage zurückliegen muss. Die Gastronomie verkauft Essen und Trinken zum Mitnehmen. geöffnet. Das "Kattaland" und die begehbare Vogelvoliere öffnen am Samstag. Der Besuch der Tierhäuser und öffentliche Tierfütterungen sind weiterhin nicht möglich.

So funktioniert der Ticketverkauf im Zoo Augsburg

Eintrittskarten gibt es nur über den Onlineshop. Auch Jahreskarteninhaber brauchen eine Reservierung in Form eines tagesaktuellen Kostenlos-Tickets, das sie auf der Zoo-Webseite bestellen können. Die Eintrittskarten müssen ausgedruckt werden. Es stehen zwei Zeitfenster bei der Buchung zur Verfügung: vormittags von 9 bis 13 Uhr und nachmittags von 13 bis 17 Uhr. Die Eintritts-Uhrzeit gilt jedoch nur für das Betreten, nicht für das Verlassen des Zoos.

23 Bilder Corona-Krise: Ein besonderer Rundgang durch den Augsburger Zoo Foto: Ulrich Wagner

Der Botanische Garten Augsburg öffnet am Donnerstag

Durch den Botanischen Garten kann man ebenfalls ab Donnerstag wieder flanieren. Nur die Pflanzenwelt unter Glas bleibt vorerst weiter geschlossen. Im Botanischen Garten gelten die gleichen Hygiene-Maßnahmen wie im Zoo. Er ist im April täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet, ab 1. Mai von 9 bis 21 Uhr. Um die Möglichkeit einer Kontaktverfolgung zu gewährleisten, stehen auf der Webseite der Stadt Augsburg pro Tag für die Reservierung zwei Zeitfenster zur Auswahl: von 9 bis 13.30 Uhr und von 13.30 bis 19 Uhr.

