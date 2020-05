vor 33 Min.

Zoobesucher aufgepasst: Bauarbeiten an Kaufbachbrücke starten wieder

An der Kaufbachbrücke in Augsburg wurde schon 2019 gearbeitet. Nun geht es weiter.

Plus Die Bauarbeiten an der Kaufbachbrücke in Augsburg sorgten 2019 rund um den Zoo für Behinderungen. Nun werden die Arbeiten fortgesetzt.

In Augsburg müssen Bürger in den kommenden Wochen wegen einiger Baustellen im Stadtgebiet mit Einschränkungen rechnen. So gibt es ab Montag, 25. Mai, wieder Arbeiten an der Kaufbachbrücke an der Friedberger Straße, Ecke Siebentischstraße. Um die Bauarbeiten durchführen zu können, müsse in der Siebentischstraße eine Fahrspur entzogen werden, teilte die Stadt mit. Die Arbeiten dauern bis Ende Juni, das Fahren von der Siebentischstraße in die Friedberger Straße sei in dieser Zeit nicht möglich.

Der Verkehr werde über die Hofrat-Röhrer-Straße umgeleitet. Aus der Friedberger Straße könne man aber in die Siebentischstraße fahren, so die Stadt. Auch am Leonhardsberg wird gearbeitet Auch an der Brücke am Leonhardsberg werden bald Arbeiten beginnen, diese sollen vom 2. Juni bis voraussichtlich 12. Juni dauern. Dabei wird es für den Fahrzeugverkehr stadtauswärts nur eine Spur geben. Einige Straßen werden wegen Bauarbeiten komplett gesperrt: Die Beethovenstraße ist im Bereich der Einmündung zur Schießgrabenstraße vom 27. Mai bis Mitte Juni gesperrt, die Schießgrabenstraße ist eingeengt. Die Frohsinnstraße ist vom 2. Juni bis voraussichtlich Ende Juli nicht befahrbar. Ebenfalls ab 2. Juni wird die Steinerne Furt im Bereich der Einmündung zur Stettiner Straße in Richtung Neuburger Straße für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Eine Umleitung werde ausgeschildert. Die Gegenrichtung bleibt erhalten. Bis 12. Juni sollen die Arbeiten dauern. Neue Baustellen in Augsburg Eine längere andauernde Baustelle gibt es in der Blücherstraße im Bereich zwischen der Zusamstraße und der Donaustraße. In diesem Bereich wird die Blücherstraße stadteinwärts zur Einbahnstraße erklärt. Die Gegenrichtung wird nach Angaben der Stadt umgeleitet. Die Arbeiten sollen bis Mitte September dauern. Lesen Sie auch: Bau von fast 400 Wohnungen beim Hauptbahnhof gestoppt

In der Stadtbachstraße kommt eine neue Großbaustelle

Hier drohen Staus: Die Baustellen-Saison auf A8, B2 und B17 beginnt

