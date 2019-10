vor 55 Min.

Zooleitung favorisiert ein neues Parkhaus

Der Stadtrat entscheidet am Mittwoch, wie die Parkmisere gelöst werden soll

Von Eva Maria Knab

Ein neues Parkhaus am Zoo mit rund 500 Plätzen würde fünf bis sechs Millionen Euro kosten. Diese Kostenschätzung eines Planungsbüros hat Zoodirektorin Barbara Jantschke nach Informationen unserer Zeitung dem Aufsichtsrat der städtischen Zoo GmbH vorgelegt.

Damit wäre das Parkhaus mit fast doppelt so vielen Plätzen nur etwa halb so teuer, wie vom städtischen Baureferenten veranschlagt. Gerd Merkle ( CSU) hatte – angelehnt an Angebote, die die Stadt für den Park-and-ride-Platz Augsburg-West eingeholt hatte – im Bauausschuss die Größenordnung von zehn Millionen Euro für 300 Plätze genannt. Aus Sicht der Zoodirektorin sprechen mehrere Gründe für ein Parkhaus: Nur ein Drittel der Besucher komme aus der Stadt Augsburg. Diese Gruppe könne man vielleicht zum Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr bewegen. „Bislang wird der ÖPNV von Besuchern aber nicht akzeptiert“, so Barbara Jantschke. Weitere zwei Drittel der Zoobesucher kommen aus dem Umland und aus bis zu 100 Kilometer Entfernung. Für diese Gäste, darunter vor allem Familien, sei die Anfahrt mit den Öffentlichen keine Alternative zum Auto, denn sie müssten mehrfach umsteigen. Die Zooleitung sorgt sich auch, dass mit Shuttle-Angeboten von weiter entfernten Parkplätzen die Gästezahlen stagnieren oder sinken könnten. „Dieses Jahr haben es die Besucher noch akzeptiert, weil es die Baustelle an der Kaufbachbrücke gab.“ Längerfristig sei nicht klar, ob ohne genügend Parkplätze im Umfeld die Attraktivität des Zoos leide. Barbara Jantschke sagte, auch die Anbindung von Ausweichparkplätzen sei bislang nicht ausreichend geklärt. Der Parkplatz des Spickelbades sei im Sommer ebenfalls voll. Der Aldi-Parkplatz sei keine dauerhafte Option. Auch die Frage eines Shuttles vom Parkdeck der Hochschule an der Friedberger Straße und von der Berufsschule an der Haunstetter Straße sei nicht geklärt. Am Mittwoch will der Stadtrat entscheiden, welche Optionen geprüft werden, um die Parkmisere am Zoo zu lösen. Barbara Jantschke: „Für mich ist entscheidend, dass ein Parkdeck mit in die Überlegungen eingebracht wird.“

