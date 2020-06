11:55 Uhr

Zu Gast bei Katzen: Restaurant "Katzentempel" will nach Augsburg

Plus Ein Ex-Investmentbanker plant ein neues Angebot in Augsburg. Es soll Tierschutz mit veganem Essen verbinden. In München sind sogar Fußballstars unter den Fans.

Von Eva Maria Knab

In ein Lokal gehen, in dem Katzen frei herumlaufen, und dort vegan essen: Diese Geschäftsidee klingt ungewöhnlich. In einigen Städten ist sie aber sehr erfolgreich. Es ist das Konzept der Restaurants mit dem Namen „Katzentempel“. Das erste entstand in München. Demnächst soll auch in Augsburg ein Katzentempel eröffnen.

So kam es zum ungewöhnlichen Gastronomie-Konzept

Hinter der Idee steht der frühere Investmentbanker Thomas Leidner. Vor einigen Jahren war er auf der Suche nach einem Beruf, der für ihn Sinn macht. Als Leidner auf die vegane Lebensweise umstieg, war das der Anstoß für ihn, ein besonderes Gastronomie-Konzept zu entwickeln. 2013 eröffnete er in München den ersten Katzentempel. Inzwischen gibt es seine Restaurants in sechs Städten. „Die Resonanz ist überall sehr stark“, sagt Leidner. „Nach unserer letzten Eröffnung in Regensburg im Januar waren wir acht Wochen ausgebucht.“ Katzentempel gibt es auch in Hamburg, Leipzig, Nürnberg und Rosenheim. In Kürze soll ein weiteres Restaurant dieser Art in Augsburg eröffnen.

Aktuell ist Leidner auf der Suche nach einer geeigneten Immobilie. Sie soll zentral gelegen und mindestens 160 Quadratmeter groß sein, hohe Räume und eine große Fensterfront haben. „Katzen beobachten gerne die Menschen draußen auf der Straße“, sagt er. Drinnen im Lokal wird es genügend Platz und spezielle Einbauten geben. Die Tiere sollen sich dort wohlfühlen und sich auch mal zurückziehen können, wenn sie in Ruhe gelassen werden wollen.

"Katzentempel in Augsburg": Das soll es zu Essen geben

„Unsere Idee ist, dass Menschen bei Katzen zu Gast sind“, sagt Leidner. „Das neue Restaurant soll ein Ort werden, an dem Gäste ihre Seele baumeln lassen, entschleunigen und in Kontakt mit Tieren kommen können.“ Geplant sei, für das Lokal sechs Katzen aus Tierheimen zu adoptieren und in einer Katzenfamilie dauerhaft in den Räumen unterzubringen. Leidners Philosophie geht aber noch weiter. Er will Tierschutz mit einem zeitgemäßen veganen Essensangebot für Menschen verbinden. In dem Augsburger Tagesrestaurant ist ein breites Angebot von selbst hergestellten Speisen geplant. Es reicht von Kuchen über fleischlose Burger bis hin zu veganen Currys.

Der überzeugte Veganer Leidner betreibt die Katzentempel-Lokale allerdings nicht selbst. Zusammen mit seiner Geschäftspartnerin, der promovierten Biochemikerin Kathrin Karl, vergibt er Lizenzen. In Augsburg stehe bereits eine Gastronomin in den Startlöchern, sagt er. Sobald die passenden Räumlichkeiten gefunden sind, wird sie mit den Katzen dort einziehen, damit sich die Tiere einleben können. Ein bis zwei Monate später ist die Eröffnung des Restaurants mit rund 50 bis 70 Plätzen geplant. Vorher sind noch Umbauten für ein spezielles Hygienekonzept nötig. Insbesondere muss die Küche vor Verunreinigungen wie Katzenhaaren abgeschirmt werden.

Menschen zu Gast bei Katzen, diese Idee steckt hinter dem Katzentempel, der bald auch in Augsburg eröffnen soll. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild)

Was man beim Tierschutzverein von dem Angebot hält

Beim Augsburger Tierschutzschutzverein findet man den geplanten Katzentempel gut. Geschäftsführerin Sabina Gassner war in anderen Städten in solchen Lokalen beim Essen. „Dort ist es angenehm für Tier und Mensch, wenn es richtig gemacht ist“, sagt sie. Gassner sieht den Katzentempel auch nicht als Konkurrenz fürs Augsburger Tierheim. Im Gegenteil.

Gegebenenfalls würde sie gerne mit dem Katzentempel zusammenarbeiten. Denn die Idee, dass Besucher in dem Lokal in Ruhe Tiere kennenlernen können, hat aus ihrer Sicht einen Vorteil. Dann sei für manche vielleicht der nächste Schritt leichter, eine Katze aus einem Tierschutzprogramm daheim bei sich aufzunehmen.

Diese Fußballer gelten als Fans des "Katzentempels"

Leidner sagt, in anderen Städten gebe es viel Stammpublikum in den Katzentempeln. Zielgruppen seien nicht nur Studenten, die vegan leben wollen, sondern auch Familien mit Kindern, die über die Anschaffung eines Haustieres nachdenken, aber auch Singles oder ältere Menschen, die daheim keine eigene Katze mehr halten können. „90 Prozent unserer Gäste sind keine reinen Veganer, sondern essen alles.“ In München sei der Katzentempel sogar eine angesagte Adresse bei Fußballstars des FC Bayern. Mats Hummels habe dort eine Geburtstagstorte für seine Frau bestellt. Auch Robert Lewandowski sei schon zu Gast gewesen.

Leidner sagt: „Wir haben eine tolle Community hinter uns.“ Deshalb seien die Katzentempel-Restaurants alle gut durch die Corona-Krise gekommen. Er ist überzeugt, dass das neue Gastro-Angebot auch in Augsburg gut ankommen wird.

