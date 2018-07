20:45 Uhr

Zu wenig Platz für Räder am Hauptbahnhof

Eine Plakat-Aktion am Helio-Einkaufszentrum sorgt dafür, dass Pendler ihre auf dem Gehsteig abgestellten Fahrräder umparken. Jetzt ist alles noch enger.

Von Stefan Krog

Dass die Zahl der Abstellplätze für Fahrräder am Hauptbahnhof in der momentanen Umbauphase nicht ausreicht, zeigte sich gestern am Ausgang der Pferseer Unterführung: Dort stellen Bahnpendler ihre Räder nicht nur auf dem schmalen Gehweg im Tunnel ab (was die Stadt gerne verhindern würde, aber rechtlich wohl nicht kann), sondern auch auf dem überbreiten Gehsteig nach dem Tunnelausgang entlang des Helio-Einkaufszentrums. Dort stand in den vergangenen Monaten ein Baugerüst, inzwischen ist die Baustelleneinrichtung verschwunden.

Bahnpendler fanden dafür am Dienstagmorgen mehrere Zettel, auf denen sie darüber informiert wurden, dass es verboten sei, Räder auf den Gehweg zu stellen und dass diese kostenpflichtig entfernt würden. Die Folge: Radler wichen mit ihren Rädern auf die andere Seite der Frölichstraße aus, sodass der deutlich schmalere Gehweg entlang der Riegele-Brauerei zugestellt war.

Werden die Zettel wieder entfernt?

Offenbar hatte die Verwaltung des Helio die Zettel angebracht. Das Helio war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Laut Gunther Höhnberg, stellvertretender Tiefbauamtsleiter, habe es aber schon ein Gespräch mit Helio gegeben. Demnach sollen die Zettel entfernt werden. Hintergrund ist, dass Fahrräder auf öffentlichem Grund wie einem Gehweg grundsätzlich abgestellt werden dürfen. Problematisch sind abgestellte Räder hingegen im Zugang zum Posttunnel, der zu den Bahnsteigen führt. Dabei handelt es sich um einen Fluchtweg, der frei bleiben muss. Auch dort wurden Zettel aufgehängt.

Dass es aufgrund der Baustelle am Bahnhofsvorplatz am Hauptbahnhof zu wenig Abstellplätze für Fahrräder gibt, ist seit Jahren ein Problem. Man versuche, neue Stellplätze zu schaffen, sobald Baustellen-Lagerflächen frei werden, so die Stadt. Baureferent Gerd Merkle (CSU) verweist darauf, dass hinter dem Bohus-Center schon Ersatzstellplätze geschaffen worden seien. Zudem verweist die Stadt darauf, dass es im zweiten Fahrradparkhaus im Helio-Center zuletzt noch freie Plätze gegeben habe. Gegen eine Gebühr von 70 Euro pro Jahr können Radler dort ihr Fahrzeug wettergeschützt abstellen. Bis 2024, wenn der Bahnhofstunnel fertig wird, soll zudem ein Fahrradparkhaus im Westen entstehen.

