vor 32 Min.

Züge zwischen Haunstetter Straße und Hochzoll fahren wieder

Die Bahnstrecke zwischen der Haunstetter Straße und Hochzoll war am Sonntagabend wegen Kindern im Gleis gesperrt worden. Es kam zu Verspätungen.

Der Bahnverkehr war in Augsburg am frühen Sonntagabend zeitweise gesperrt, da Kinder im Gleisbereich zwischen Haunstetter Straße und Hochzoll spielten. Züge aus Richtung München endeten in Kissing, Züge aus Richtung Treuchtlingen und Ulm hielten vorzeitig am Hauptbahnhof Augsburg. (AZ)

