27.07.2020

Zufriedene Gastronomen: In Augsburgs Biergärten spielt wieder die Musik

Plus La Brass Banda will mit einer Konzerttour Biergärten retten – und kommt damit in Augsburg gut an. Nach schweren Monaten sind die Wirte in der Stadt wieder zuversichtlicher.

Von Fridtjof Atterdal

Das muss wahre Biergartenliebe sein. Die bayerische Kultband La Brass Banda absolviert gerade eine Tour durch Bayern. 28 Biergartenkonzerte in einer Woche – jeden Tag Auftritte an vier verschiedenen Orten. Sie will damit nicht nur ihr neues Album „Danzn“ bekannt machen, sondern auch die bayerische Biergartenkultur unterstützten. Denn wegen Corona ging einige Zeit gar nichts in den Biergärten. Und vor allem kleinere Biergärten leiden nach wie vor stark unter den Corona-Nachwehen.

Auftritt von La Brass Banda in Augsburg: Der Biergarten ist voll

Im Riegele-Biergarten in Augsburg herrscht am Montagmittag ungewohnte Stimmung. Die Tische sind alle besetzt. Während auf der Bühne La-Brass-Banda-Frontman Stefan Dettl in seinem unverwechselbaren oberbayerischen Dialekt das Lied „Nackert“ ins Mikrofon singt, hält es viele Besucher nicht mehr auf den Plätzen und sie tanzen auf den Bänken. Dazu scheint die Sonne, das Bier schmeckt und die Menschen haben eine richtig gute Zeit.

LaBrassBanda im Riegele Biergarten, Bayerns Kultband ist mit einer außergewöhnlichen Open-Air-Tour unterwegs, 7 Tage, 27 Biergärten, heute waren sie im Riegele Biergarten am Bahnhof zu Gast Bild: Silvio Wyszengrad

Auch der Seniorchef der Riegele-Brauerei strahlt an diesem Tag mit der Sonne um die Wette. Zuletzt sah man Sebastian Priller eher mit Sorgenfalten. Die Brauerei und die damit verbundene Gastronomie hatten wegen der Corona-Krise zeitweise dramatische Umsatzeinbußen. Die Familie machte sich zum ersten Mal überhaupt echte Sorgen um das Unternehmen. Jetzt klingt Priller wieder optimistischer. Trotz der fehlenden Umsätze sehe er „Licht am Ende des Tunnels“. Die Menschen kämen wieder gern in den Biergarten – an den meisten Tagen seien die Tische gut gefüllt. Priller hofft, dass der August ein Teil des fehlenden Frühlings-Geschäftes auffangen wird. „Viele Menschen sind dieses Jahr in den Ferien daheim und werden sicherlich auch Augsburgs Schönheiten genießen“, sagt er.

Im Biergarten gibt es noch immer einige Corona-Einschränkungen. „Wir haben die Tische im Biergarten um etwa 20 Prozent reduziert“, sagt Sebastian Priller. Wer vom Tisch aufsteht, muss eine Maske tragen. Doch die Gäste, die hierher kommen, störten sich nicht an den Regeln – mittlerweile habe sich wohl jeder an die Registrierung und die Maskenpflicht gewöhnt. „Wenn man erst mal sitzt, ist es doch fast wie immer“, findet der Seniorchef.

Augsburger Gastronomen sind zufrieden mit dem Geschäft

Sehr zufrieden mit dem derzeitigen Geschäft ist der Betreiber des Parkgartens im Wittelsbacher Park, Andreas Kahn. Obwohl die Tische reduziert werden mussten, sei das Geschäft aktuell sogar etwas besser als im vergangenen Jahr, sagt er. Das könne natürlich nicht über die verlorenen Monate April und Mai hinwegtäuschen – doch jetzt sei man zufrieden. Er sieht an der Corona-Situation sogar einen Vorteil. „Dadurch, dass viel mehr Menschen reservieren, können wir auch unser Personal besser planen“, freut er sich. Auch die neuen Abstände zwischen den Tischen findet Kahn gut, man werde es wohl so beibehalten. „Wenn das Wetter so bleibt, bin ich glücklich“, so der Betreiber.

Die Band La Brass Banda will mit einer Konzerttour die bayerische Kultur retten – und kommt damit in Augsburg gut an. Video: Fridtjof Atterdal

Man werde heuer wohl mit einem blauen Auge davon kommen, sagt Oliver Hüttenmüller von der Kulperhütte. Über den Sommer mache er sich keine Sorgen – wie es im Herbst und Winter weitergeht, sei dagegen ungewiss, nachdem die kleine Hütte immer noch geschlossen ist. An der Kulperhütte wurden die Tische recht radikal reduziert – von ursprünglich 50 Tischen auf gerade einmal 18. Dazu wurde ein Einlassmanagement installiert, das die Gäste registriert und sie dann zu einem freien Platz geleitet. „Das ist viel Aufwand, aber aus unserer Sicht noch notwendig“, sagt der Wirt. Allzu sehr merke man die fehlenden Tische auch nicht, weil sich die Gäste weiterhin an Damm und Wertachufer ausbreiten könnten.

Feiern soll im Biergarten auch in Corona-Zeiten funktionieren

Die Musiker um Stefan Dettl haben die Nöte der Biergarten-Wirte während Corona mitbekommen – weil sie selbst begeisterte Biergartengänger sind. „Wir sind so dankbar, hier sein zu dürfen und wieder Musik zu machen“, sagt Dettl nach dem Auftritt in Augsburg. Denn auch für die Musiker war wegen Corona lange Zeit nichts mehr los. „Wir haben ein Konzept erarbeitet, das zeigen soll, dass Musik und Biergartenkultur auch während Corona vereinbar sind“, so Dettl. In Augsburg geht das Konzept auf – trotz Abstand und Maskenpflicht feiern die Menschen begeistert.

An der Seite von La Brass Banda steht unter anderem der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband. Der schwäbische Bezirksgeschäftsführer Jochen Deiring erklärt, man wolle aufzeigen, wie viel positives Lebensgefühl mit den bestehenden Hygienekonzepten schon wieder möglich sei. „Wenn das Wetter passt, sind die schwäbischen Biergärten mittlerweile wieder gut besucht“, weiß er. Doch vor allem die kleinen Biergärten auf dem Land müssten noch immer stark kämpfen.

