vor 25 Min.

Zugedröhnter Geisterradler flüchtet vor der Polizei

Durch seine unsichere Fahrweise ist ein Radfahrer in der Nacht zum Samstag in Oberhausen aufgefallen. Als er die Polizei bemerkte, trat er in die Pedale.

Einen flüchtenden Radfahrer hat die Polizei in der Nacht zum Samstag in Oberhausen gestellt. Wie die Ordnungshüter mitteilen, fiel einer Streifenbesatzung gegen 3.30 Uhr ein Mann auf einem Velo auf, der auf der Donauwörther Straße in südlicher Richtung entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Sonderstreifen für Fahrradfahrer fuhr. Die Polizeibeamten bemerkten zudem die unsichere Fahrweise des Radlers.

Oberhausen: Radfahrer flüchtet vor der Polizei

Der Mann wurde mittels Lautsprecher und Zurufen zum Anhalten aufgefordert, setzte seine Fahrt danach jedoch mit erhöhter Geschwindigkeit fort, heißt es im Polizeireport. Während der Streifenwagen wendete, flüchtete der Mann über die Dieselstraße zur Hofer Straße, wo das Fahrrad von den Beamten schließlich auf dem Boden liegend gefunden wurde. Den 17-jährigen Fahrer entdeckten die Polizisten in unmittelbarer Nähe unter einem Auto. Der junge Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo sich konkrete Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln ergaben. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

Für den 17-Jährigen dürfte die Fahrt ein Nachspiel haben: Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen "Trunkenheit im Verkehr" – und zwar wegen der Einnahme von berauschenden Mitteln. (AZ)





