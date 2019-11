vor 39 Min.

Zukunft des Bahnparks bleibt nach Gerichtsprozess ungewiss

Geschäftsführer Markus Hehl zieht seine Klage gegen diverse Auflagen zurück. Für die Wirtschaftlichkeit des Museums ist das kein gutes Zeichen.

Von Stefan Krog

Die Zukunft des Augsburger Bahnparks bleibt auch nach einem Gerichtsprozess am Verwaltungsgerichtshof in München am Freitag ungewiss. Der Bahnpark hatte gegen einige Auflagen in der Genehmigung der Regierung von Oberbayern geklagt, etwa was die Nutzung der Dampflokhalle für Festivitäten zusätzlich zum Museumsbetrieb betrifft. Auch Sicherheitsbestimmungen wie die Querungsmöglichkeiten von Gleisen sollten überprüft werden. Nach eineinhalbstündiger Verhandlung zog Bahnpark-Geschäftsführer Markus Hehl die Klage, mit der er die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit eines der größten bayerischen Industriedenkmäler sichern wollte, zurück. Das Gericht hatte deutlich anklingen lassen, dass es wenig Chancen auf Erfolg für den Bahnpark sieht.

Mit dem Inhalt der Klage befasste sich das Gericht gar nicht näher. Der Senat äußerte erhebliche Zweifel daran, dass ein Museumsbetrieb über eine Planfeststellung für Eisenbahnanlagen, wie sie die Regierung von Oberbayern als Genehmigungsbehörde vollzogen hatte, rechtlich in den Griff zu bekommen sei. Das bedeute im Umkehrschluss aber, dass auch eine Klage dagegen wohl abzulehnen sei.

Bahnpark-Anwalt: "Wir befinden uns in einer Falle"

„Wir befinden uns in einer Falle, zumal wir nie eine Planfeststellung wollten, sondern sie uns aufgezwungen wurde“, sagte Bahnpark-Anwalt Prof. Urs Kramer. Gleichwohl zog der Bahnpark die Klage zurück – im Fall einer Ablehnung hätte gedroht, dass der Museumsbetrieb rechtlich gänzlich in der Luft hängt.

Juristisch ist der Betrieb des Bahnparks nicht einfach in den Griff zu bekommen – er fällt durch die gängigen Raster. Das Gelände ist nach wie vor Eisenbahngelände, auf dem eingeschränkter Betrieb stattfindet – also ist es eigentlich ein Fall für die Regierung von Oberbayern, die nicht-bundeseigene Bahnanlagen beaufsichtigt. Sie befürwortet den Museumsbetrieb prinzipiell auch. Doch gleichzeitig wären Fragen zur erforderlichen Parkplatzzahl und der Versammlungsstättenverordnung, wie sie für ein Museum relevant sind, Sache der Stadt, die sich für Eisenbahngelände aber nicht zuständig sieht. Die sauberste Lösung wäre, den Eisenbahnbetrieb im Bahnpark gänzlich einzustellen und dort Loks – etwa wie im Deutschen Museum – nur noch auszustellen. Das widerspräche allerdings dem jetzigen Konzept mit Schaufahrten auf dem Gelände.

Anwohner beschweren sich über Dampflokbetrieb

Ohne Regelung funktioniere es auf dem Areal aber nicht, so das Gericht. Unter anderem gebe es Beschwerden von Anwohnern aus der Firnhaberstraße wegen des Dampflokbetriebs. Im Planfeststellungsbeschluss ist als Reaktion darauf festgelegt, dass fürs Anfeuern der Dampfloks auf das Gleis, das am weitesten von der Wohnbebauung entfernt ist, ausgewichen werden muss. Das Planfeststellungsverfahren sei der Versuch gewesen, mit den Konflikten irgendwie umzugehen, so das Gericht. Das Vorhaben des Immobilienunternehmens Solidas, das auf dem angrenzenden Areal Wohnungen bauen will , mache nur offensichtlicher, dass eine Regelung für den Bahnpark her muss. Somit wird nun – mangels Alternativen – der Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Oberbayern mit allen Einschränkungen gültig, um überhaupt einen Museumsbetrieb zu ermöglichen. Allerdings gab es am Rande der Verhandlung Gespräche zwischen Regierung und Bahnpark, ob es bei einigen Klauseln wie der Nutzung von Kellerräumen noch Möglichkeiten für eine Einigung gibt.

Feiern in der Dampflokhalle sind vom Tisch

Hehl will mit der Behörde noch mal ins Gespräch kommen. Der entscheidende Punkt, dass es künftig in der Dampflokhalle größere Feiern geben könnte, ist vom Tisch, weil Hehl dieses Thema nicht mehr ansprechen will. Im Gegenzug will er klären, ob die bisherige Obergrenze von 200 Personen auf dem Gelände fallen könnte. Seit es diese Beschränkung gibt, ist ein Besuch des Bahnparks nur noch im Rahmen von Führungen möglich.

Ohne Zuschuss für den Bahnpark geht es nicht

Der Kulturausschuss des Stadtrates hatte zuletzt die Entscheidung über einen Zuschuss für den Bahnpark ausgesetzt, weil er den Ausgang des Gerichtsverfahrens abwarten wollte. Für Hehl dürfte es nun schwieriger werden, ein wirtschaftlich tragfähiges Konzept auf die Beine zu stellen. Am Rande des Prozesses bekräftigte Hehl, dass ohne Unterstützung der öffentlichen Hand der Bahnpark nicht zu betreiben ist.

