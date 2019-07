07.07.2019

Zum Abschied beschwört Bischof Zdarsa den Frieden

Aus Altersgründen hat Konrad Zdarsa seinen Rücktritt als Augsburger Bischof eingereicht. Am Sonntag wurde er im Augsburger Dom verabschiedet.

In den vergangenen Tagen war ein gelöster Bischof Konrad Zdarsa zu sehen – so auch am Sonntag bei seiner Verabschiedung. Aus Altersgründen hatte der 75-Jährige seinen Rücktritt als Augsburger Bischof einreichen müssen, der Papst hatte das Gesuch am Donnerstag angenommen. Im Dom bedankte sich Zdarsa nun mit einem „Gott vergelt’s“ bei allen Gläubigen – und betonte noch einmal, den Hirtenstab während der Predigt in der Linken, sein Anliegen: die „Sehnsucht nach wahrem Frieden“ durch Anbetung und Verkündigung des Wortes Gottes. Ganz gemäß seines bischöflichen Wahlspruchs: „Denn Er ist unser Friede.“

Kardinal Reinhard Marx und Konrad Zdarsa waren nicht immer einer Meinung

Trotz allen Widerstands dürfe unser letztes Wort „niemals der Weheruf über die sein, die uns ablehnen“, sagte Zdarsa versöhnlich und offensichtlich in Anspielung auf die Kritik, die er in seiner neunjährigen Amtszeit wegen teils umstrittener Äußerungen erfahren hatte.

Auch der Münchner Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen und der Freisinger Bischofskonferenz, machte in seinem Grußwort keinen Hehl daraus, dass das Verhältnis der beiden mitunter angespannt war. „Ich denke, dass dein Weg nicht einfach war, er war eine Herausforderung“, sagte Marx. 2010 – das Jahr des Rücktritts von Vorgänger Walter Mixa unter anderem wegen Prügelvorwürfen und des Amtsantritts von Zdarsa, der aus Görlitz kam – sei ein schwieriges Jahr gewesen, sagte Marx.

Und schwierig, ja turbulent, sei es im Bistum Augsburg geblieben. Zdarsa und er seien nicht immer einer Meinung gewesen, man sei jedoch stets wieder gut miteinander ausgekommen. „Sie waren genau der richtige Bischof zur richtigen Zeit“, betonte die Vorsitzende des Diözesanrats der Katholiken, Hildegard Schütz, unter Applaus. Zdarsas Pastoralreform sei „ein zukunftsweisendes Konzept gewesen, als andere Bistümer noch gar nicht daran dachten“.

Themen Folgen