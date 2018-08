23.08.2018

Zum Abschluss tritt die Tanzgruppe auf

Museumscafé beendet die Sommersaison

Das Fugger-und-Welser-Erlebnismuseum ist ein Museum im Domviertel in Augsburg, das sich mit der Geschichte der beiden Augsburger Kaufmannsfamilien Fugger und Welser befasst. Im September 2014 war die Eröffnung.

Am kommenden Wochenende können Besucher zum letzten Mal in diesem Jahr die besondere Atmosphäre des Renaissance-Cafés im Museum erleben. Es erlaubt einen Blick in den Klostergarten St. Stephan zum Genießen. Seit Juni wird Besuchern bei schönem Wetter Kaffee und Kuchen serviert. Dies geschieht unter den Arkaden im Freien. Zum Abschluss der Sommersaison im Café kommt die Tanzgruppe „Augsburger Patrizier – Tanz und Geschichte“ der Interessensgemeinschaft „Historisches Augsburg“. Sie bietet am Samstag, 25 August, und am Sonntag, 26. August, zwischen 12 und 17 Uhr in ihren Gewändern der Bürgerlichen ein besonderes Programm an.

Der Eintritt in das Fugger-und-Welser-Erlebnismuseum, das im Äußeren Pfaffengäßchen 23 liegt, kostet regulär sechs Euro und ermäßigt fünf Euro. Der Eintritt ins Café ist frei. (elbi)

