Zum Bürgerdialog der AfD kommen mehr Gegendemonstranten als Teilnehmer

Knapp zehn Zuhörer besuchten den Bürgerdialog der AfD in der Augsburger Kongresshalle. Rund 30 Menschen protestierten währenddessen gegen die Partei und ihre Politik.

Von Jörg Heinzle

Rund 30 Demonstranten haben am Mittwochabend gegen eine Veranstaltung der AfD in der Augsburger Kongresshalle protestiert. Der Protest, der vom Augsburger Bündnis für Menschenwürde organisiert wurde, richtete sich gegen die AfD und deren Politik, aber auch dagegen, in der aktuellen Coronakrise eine solche Veranstaltung abzuhalten. Auch das sei angesichts der Infektionslage unverantwortlich, so der Sprecher des Bündnisses für Menschenwürde, Matthias Lorentzen.

Zum Bürgerdialog der AfD kommen knapp zehn Zuhörer

Allerdings hielt sich das Infektionsrisiko bei dem „Bürgerdialog“ der AfD in engen Grenzen. Nur knapp zehn Zuhörer verteilten sich im zweitgrößten Saal der Kongresshalle und wollten hören, was unter anderem die Bundestagsabgeordnete Petr Bystron und Johannes Huber zu aktuellen Themen wie der Coronapolitik zu sagen hatten.

Bystron warf den Medien vor, die AfD zu benachteiligten und Gegenzug etwa die Grünen zu hofieren und "hochzusenden". Der Protest gegen die AfD, an dem unter anderem die SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr und die Grünen-Stadträtin Christine Kamm teilnahmen, lief ruhig ab. Die Polizei, die mir einer größeren Anzahl an Beamten vor Ort war, musste nicht eingreifen.

