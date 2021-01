Zuwanderung in Augsburg: Eine Debatte, die oft nur Extreme kannte

Während die einen die Zuwanderer fast schon glorifizierten, taten die anderen so, als würde eine Horde Krimineller in Deutschland einfallen. Wahr ist: Zu uns kamen schlichtweg Menschen.

Die Debatte um den Flüchtlingszuzug kannte oft nur die Extreme – während die einen die Zuwanderer fast schon glorifizierten, taten die anderen so, als würde eine Horde Krimineller in Deutschland einfallen. Wie so oft lagen die extremen Meinungen auch in dieser Debatte falsch. Mit dem Flüchtlingszuzug sind schlicht und ergreifend Menschen zu uns gekommen – in der ganzen Bandbreite. Man konnte damit rechnen, dass auch Flüchtlinge kriminell werden. Und man konnte sogar damit rechnen, dass sie etwas anfälliger sind, Straftaten zu begehen, als die Durchschnittsbevölkerung.

Das liegt aber nicht daran, dass Menschen mit einem ausländischen Pass schlechtere Menschen wären. Es liegt an den Umständen: Sozialer Status, Ausbildung, Sprachkenntnisse, Wohnsituation, psychische Belastungen – die Liste lässt sich noch eine Weile so fortsetzen. Und ja: Die Zuwanderer kamen und kommen teils aus sogenannten Ehrenkulturen, in denen ein anderes Verständnis davon herrscht, was an Gewalt oder Rache noch zulässig ist und was nicht. Gerade bei Gewalt- und Sexualstraftaten war der Anteil ausländischer Tatverdächtiger in Augsburg zuletzt doch signifikant erhöht.

All das sollte aber nicht dazu führen, Flüchtlinge zu verdammen und ihnen mit Vorurteilen zu begegnen. Es sollte ein Ansporn sein, die Integration voranzutreiben, nach dem Prinzip des Förderns und Forderns – und, wo das nicht funktioniert, auch mit der nötigen Konsequenz und Härte. Und eines darf man auch nicht vergessen: Auffällig ist eine Minderheit, die allermeisten Zuwanderer geraten mit den Gesetz nicht in Konflikt.

Lesen Sie dazu: Statistik zu Gewalttaten: Wie oft werden Flüchtlinge in Augsburg kriminell?

Themen folgen