vor 17 Min.

Zwei Autos in Lechhausen gehen in Flammen auf

Im Augsburger Stadtteil Lechhausen sind am späten Sonntagabend zwei Autos in Brand geraten. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zwei Autos haben am Wochenende in Lechhausen Feuer gefangen. Ein 49 Jahre alter Zeuge bemerkte am späten Sonntagabend gegen 23.40 Uhr einen brennenden Wagen in der Kulturstraße. Als die alarmierte Feuerwehr kurze Zeit später dort eintraf, stand der Audi bereits vollständig in Brand. Zudem gingen die Flammen bereits auf das Heck des vorderhalb geparkten Autos über.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 13.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Ursache übernommen. Derzeit ist noch nicht geklärt, ob es sich um vorsätzliche Brandstiftung handelt oder ein technischer Defekt Auslöser des Brandes war. (AZ)