Zwei Demonstrationen sorgen für Behinderungen in Augsburg

Am Plärrer beginnt am Samstag um 15.30 Uhr eine Demonstration in Richtung City.

Plus Die Augsburger gehen am Samstag auf die Straße. Am Wittelsbacher Park gegen weltweiten Rassismus, am Plärrer richtet sich der Protest gegen Corona-Einschränkungen.

Von Michael Hörmann

Wegen zweier Demonstrationszüge ist am Samstagnachmittag mit größeren Behinderungen in der Augsburger Innenstadt zu rechnen. Einzelne Straßen werden vorübergehend gesperrt. Beeinträchtigungen sind zudem im Nahverkehr zu erwarten. Ausgangspunkte für die Demonstrationen sind der Parkplatz vor der Erhard-Wunderlich-Halle am Wittelsbacher Park und das Plärrergelände. Es handelt sich um Kundgebungen, die inhaltlich nicht miteinander verbunden sind.

27 Bilder Die Corona-Demonstration in Augsburg am 30. Mai Bild: Bruder

Ein Aspekt gilt für beide Demonstrationen: Teilnehmer müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Auch gelte es, den Mindestabstand einzuhalten. Darauf weist die Stadt Augsburg hin. Ordnungsreferent Frank Pintsch begründet die Vorgabe: „Das Demonstrationsrecht ist für unsere Demokratie elementar. Zugleich ist der Gesundheitsschutz, auch ein Grundrecht, ebenfalls eminent wichtig.“

Demonstrationen gegen Rassismus und Corona-Einschränkungen

Um 14 Uhr beginnt vor der Erhard-Wunderlich-Halle eine Aktion gegen Rassismus unter dem Motto „Silent Demo“ (stille Demo). Augsburg beteiligt sich am zweiten bundesweiten Aktionstag. Veranstalter sind heimische Vertreter der nationalen Bewegung Silent Demo. Die erste Kundgebung war am 6. Juni. 3000 Menschen wollten nach dem Tod von George Floyd ein Zeichen gegen weltweiten Rassismus setzen. Der Afroamerikaner wurde bei einem gewaltsamen Polizeieinsatz am 25. Mai in Minneapolis, USA, getötet. Der Demonstrationszug am Samstag führt von 16 Uhr bis 18 Uhr vom Parkplatz der Sporthalle über die Ulrich-Hofmaier-Staße, Gögginger Straße, Hermannstraße, Schießgrabenstraße und Stettenstraße zurück zum Parkplatz.

44 Bilder 3000 Augsburger gedenken George Floyd bei "Silent Protest" Bild: Peter Fastl/Bernd Hohlen

Die zweite Kundgebung startet am Plärrer. Der Demonstrationszug bei der Versammlung „Grundrechte wahren“ führt von 15.30 bis 17 Uhr über die Langenmantelstraße, Klinkerberg, Schaezlerstraße, Holbeinstraße, Fuggerstraße, Volkhartstraße, Gesundbrunnenstraße zurück zum Plärrer. Der Protest richtet sich gegen geltende Corona-Einschränkungen im öffentlichen Leben. Es ist die zehnte Corona-Demonstration in Augsburg. Mehrere Hundert Teilnehmer waren zuletzt dabei.

