vor 39 Min.

Zwei Discobesucher gehen auf Polizisten los

Mit zwei aggressiven Nachtschwärmern hatte die Polizei in Augsburg zu tun. Symbolbild

Zwei Männer sind in der Nacht auf Freitag in Augsburg auf Polizeibeamte losgegangen.

Der erste Fall ereignete sich an einer Diskothek in der Riedinger Straße. Gegen ein Uhr versuchte ein 20-Jähriger, der unter Alkoholeinfluss stand, mehrfach unerlaubt Zugang zur Diskothek zu erlangen. Dabei beleidigte er das Sicherheitspersonal. Dieses hielt ihn fest bis die Polizei kam. Der Mann beleidigte nicht nur die Beamten, laut Polizei schlug er auch nach ihnen. Er wurde vorläufig festgenommen und kam wegen seines weiter aggressiven Verhaltens in den Arrest.

Die Polizeibeamten wurden beim Einsatz nicht verletzt. Ein weiterer Fall ereignete sich gegen 2.15 Uhr in einer Diskothek im Afrawald. Dort wurde ein sichtlich betrunkener 26-jähriger Gast vom Sicherheitspersonal aufgefordert das Lokal zu verlassen. Vor dem Eingang ging der Gast dann auf Polizeibeamte zu und beleidigte sie. Die Personalien des Mannes wurden aufgenommen.

Der Mann zeigte sich nicht nur unkooperativ, sondern filmte die Beamten auch. Die mehrfache Aufforderung zu gehen, schien ihm egal zu sein. Schließlich wurde er festgenommen und kam in Arrest. Ein Polizeibeamter wurde leicht am Finger verletzt. (ina)

