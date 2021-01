vor 23 Min.

Zwei Einstein-Straßen in Augsburg: Besteht dann eine Verwechslungsgefahr?

Die Langemarckstraße in Kriegshaber soll in "Familie-Einstein-Straße" umbenannt werden. Gibt es Verwechslungsgefahr mit der "Albert-Einstein-Straße" in Haunstetten?

Nach dem Beschluss des Bauausschusses vergangene Woche, die Langemarckstraße in Kriegshaber in "Familie-Einstein-Straße" umzubenennen, gab es am Donnerstag noch eine kurze Diskussion. Im Hauptausschuss, der coronabedingt den Stadtrat ersetzt, fragte Hans Wengenmeir, Vorsitzender der Bürgerlichen Fraktion, inwieweit die Stadt eine Verwechslungsgefahr mit der Albert-Einstein-Straße in Haunstetten sieht. Mehrere Bürger, so Wengenmeir, hätten ihn schon darauf angesprochen.

Ähnliche Namen in Großstadt nicht ungewöhnlich

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagte, man habe dieses Thema im Vorfeld der Umbenennung schon diskutiert. Das für die Straßennamen zuständige Geodatenamt habe die Auffassung vertreten, dass es in einer Großstadt zu einander ähnlichen Straßennamen kommen könne. Dass es größere Probleme durch Verwechslungen geben könne, sei aber nicht zu befürchten.

Er ist weltberühmt: Der Physiker Albert Einstein. Gibt es in Augsburg künftig zwei Straßen, die an ihn erinnern? Bild: Sammlung dpa

Endgültig beschließen muss die Straßenumbenennung noch der Stadtrat, wenn er wieder in voller Besetzung zusammentreten kann. Allerdings gilt nach der Abstimmung im Bauausschuss eine Zustimmung als ziemlich sicher. Die Umbenennung geht auf eine Empfehlung einer städtischen Kommission zurück, die sich mit historisch kritischen Straßennamen befasst hatte. Die Langemarckstraße in Kriegshaber bekam ihren Namen während der Herrschaft der Nationalsozialisten. Langemarck war der Ort einer Schlacht im Ersten Weltkrieg, um die später ein Mythos von Opferbereitschaft entstand. (skro)

