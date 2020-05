vor 39 Min.

Zwei Fahrer liefern sich ein Autorennen in der Innenstadt

Eine Dashcam zeichnete ein Autorennen in der Augsburger Innenstadt auf. Die Polizei war schnell vor Ort.

Ein illegales Autorennen lieferten sich die Fahrer zweier Pkw am Samstag gegen 22.30 Uhr in der Augsburger Innenstadt. Die Autos standen hintereinander an der Ampelanlage bei der Grottenau, Höhe Ludwigstraße. Als die Ampel auf Grün umschaltete, gab der erste Fahrer Vollgas und fuhr mit quietschenden Reifen und aufheulendem Motor los. Er überholte ein anderes Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit, während der zweite Pkw Stoßstange an Stoßstange hinterher fuhr.

Polizei unterbindet illegales Autorennen in Augsburg

Was die beiden Fahrer nicht bemerkten: Sie waren einer Polizeistreife aufgefallen. So wurden die 28 und 24 Jahre alten Fahrer wenige hundert Meter weiter angehalten und kontrolliert. Eine Dashcam im Fahrzeug hatte das Verhalten der Beschuldigten aufgezeichnet und wurde als Beweismittel sichergestellt. Die Führerscheine der Männer wurden ebenfalls sichergestellt. Sie müssen sich nun unter anderem wegen der Beteiligung an einem verbotenen Autorennen verantworten. (AZ)

