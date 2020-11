12:45 Uhr

Zwei Fahrzeuge brennen bei Unfall in Lechhausen aus

Nach einem Unfall an der Ecke Blücherstraße/Schleiermacherstraße in Augsburg standen ein Auto und ein Lastwagen in Flammen. Für Anwohner gibt es inzwischen Entwarnung.

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagmittag an der Ecke Blücherstraße/Schleiermacherstraße ereignet. Nach Auskunft der Polizei standen dort zwei Fahrzeuge in Flammen - ein Auto und ein Lkw. Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster zu schließen und geschlossen zu halten. Dies stellte sich aber als reine Vorsichtsmaßnahme heraus, die Polizei gab am Nachmittag Entwarnung. Ein mit Fertigbetonteilen beladener Sattelzug fuhr die Blücherstraße stadtauswärts und beabsichtigte nach rechts in die Schleiermacherstraße abzubiegen. Hierzu musste der 49-jährige Lkw-Fahrer mit seinem Gespann entsprechend ausholen, um in die Schleiermacherstraße einbiegen zu können.

Hoher Sachschaden bei Fahrzeugbrand in Augsburg

Laut Polizei erkannte ein nachfolgender 49-jähriger Ford Transit-Fahrer den Abbiegevorgang zu spät, wollte darauf am Lkw rechts vorbeifahren und fuhr seitlich in die Zugmaschine. Durch die Kollision wurde der Tank des Lkw beschädigt. Beide Fahrzeuge fingen innerhalb kürzester Zeit Feuer und brannten nahezu vollständig aus. Die Fahrer retteten sich mit leichten Verletzungen rechtzeitig aus den brennenden Fahrzeugen. Die Berufsfeuerwehr Augsburg konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge oder angrenzende Gebäude verhindern. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen unteren sechsstellen Betrag. (AZ)

11 Bilder Fahrzeuge geraten bei einem Unfall in Lechhausen in Brand Bild: Silvio Wyszengrad

