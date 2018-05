vor 30 Min.

Zwei Fehlalarme am Medienzentrum

Zwei Einsätze, aber keine Gefahr: Am Medienzentrum gab es am Montag zweimal Fehlalarm.

Die Feuerwehr ist am Montag zu zwei Einsätzen am Augsburger Medienzentrum ausgerückt. Hunderte Mitarbeiter der Mediengruppe Pressedruck mussten am Morgen und am Mittag das Gebäude verlassen, darunter auch die Redaktion der Augsburger Allgemeine. Bei beiden Einsätzen stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. Es bestand also keine Gefahr. (AZ)