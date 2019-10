vor 20 Min.

Zwei Künstler und ein besonderes Konzert in Göggingen

Vor 20 Jahren begann für Hannes Conrad und Jens Eloas Lachenmayr ein neuer Lebensabschnitt. Das wollen der Bildhauer und der Musiker im Gögginger Parktheater feiern.

Von Andrea Baumann

Bäume faszinieren Hannes Conrad sein Leben lang. Vor 20 Jahren hängte der Heilpädagoge seinen Brotberuf in einer sozialen Einrichtung an den Nagel, um sich ganz der Holzbildhauerei zu widmen. Auch für den Liedermacher Jens Eloas Lachenmayr sind Bäume ein Lebenselixier. „Ich gehe nach einer Tournee gerne in den Wald und setze mich unter einen Baum. Bäume sind für mich Lebewesen und Vorbilder“, sagt er.

Den 65-jährigen Holzkünstler und den 46-jährigen Musiker verbindet viel mehr als die Liebe zur Natur. Als Conrad vor fast genau 20 Jahren in der Galerie Krüggling sozusagen als Start in ein neues Leben seine Skulpturen ausstellte, umrahmte Lachenmayr die Schau mit einem Konzert. Auch für ihn war der Auftritt die Initialzündung für einen anderen Lebensabschnitt. „Seit genau 20 Jahren lebe ich von meiner Musik“, sagt er.

Schon als Schüler spielte er in der Augsburger Annastraße

Für die Musik brennt der gebürtige Augsburger freilich schon länger. Nach der Schule stellte er sich mit seiner Gitarre in die Annastraße, spielte und sang bevorzugt Lieder von Reinhard Mey („er war lange mein Vorbild“) und freute sich, wenn die Zuhörer ein paar Groschen für ihn übrig hatten. Doch wie Conrad nahm Lachenmayr Umwege – über den Schreiner-, Heilpraktiker- und Schauspielerberuf –, bis er seine wahre Passion zum Lebensinhalt machte.

Heute lebt der Musiker mit seiner Familie in Überlingen am Bodensee – im oberen Stockwerk einer Villa. Am Wochenende relaxen die Lachenmayrs in zwei umgebauten Zirkuswagen – „unserer Datscha“, wenn der 46-Jährige nicht gerade mit seiner Band „Eloas Min Barden“ in Deutschland, Österreich oder der Schweiz auf Tournee ist.

Darüber hinaus hat der vierfache Vater im Lauf der Jahre zehn Alben und zehn Live-CDs veröffentlicht – und über 150 Lieder selbst geschrieben. Oft gehe es darin um Herz, Schmerz und das Alltägliche, meist verpackt in Folkmusik, manchmal in Hip-Hop und Rock.

Inspirieren lässt sich der schlanke Mann mit dem halblangen Haar aber auch von den Dichtern und Denkern früherer Zeiten. „Ich sehe es als meine Aufgabe, den Blick auf die zu werfen, die das Feld vor uns bestellt haben.“

Augsburg-Abstinenz hat ein Ende

In den ersten Jahren seiner Karriere kehrte Lachenmayr häufig in seine Heimatstadt zu Konzerten in der Kresslesmühle, im Kulturhaus Abraxas oder im Zeughaus zurück. Nach einer langen Pause hat seine Augsburg-Abstinenz jetzt ein Ende. Anlass ist ein Konzert zu seinem 20.Bühnenjubiläum am Freitag, 25.Oktober, um 20 Uhr im Parktheater mit seinen Musikern – und mit seinem Freund Hannes Conrad.

Der Holzbildhauer stellt an diesem Abend im Gögginger Kurhaus einige seiner Skulpturen aus und steht in der Pause, vor und nach den musikalischen Darbietungen für Gespräche bereit.

Liedermacher Jens Eloas Lachenmayr und Bildhauer Hannes Conrad bereiten das Konzert im Parktheater Göggingen vor. Video: Andrea Baumann

Bei einem Vorbereitungstermin in Conrads Galerie am Mühlbach in Pfersee verleiht Lachenmayr seiner Wiedersehensfreude mit einem Ständchen Ausdruck. Er nimmt seine Gitarre zur Hand und beginnt inmitten der Skulpturen mit ausdrucksstarker Stimme zu singen. „Und wir ziehen nun weiter, mit dem Morgen dahin, Sehnsucht im Herzen …“ – ein Ausschnitt aus seinem Lied „Die Blaue Blume“. Nach dieser Eigenkomposition ist sein aktuelles Programm benannt.

Lachenmayr freut sich ungemein auf das Jubiläumskonzert und das Ambiente des Parktheaters. „An diesem Abend wird meine nächste Live-DVD entstehen.“ Der 46-Jährige ist sich bewusst, dass manche Fans den CDs und DVDs abgeschworen haben und lieber streamen. Deshalb gebe es seine „Sachen“ alle zum Downloaden aus dem eigenen Shop.

Hannes Conrad hat Galerie in Pfersee und Atelier in Pöttmes

Auch Conrad ist in der digitalen Welt angekommen und macht mit einer Webseite auf sich und sein Wirken aufmerksam. Einen Besuch in seiner Pferseer Galerie oder in seinem Atelier und Seminarbetrieb in Pöttmes, wo es wunderbar nach Holz duftet, kann das Internet aber nicht ersetzen.

