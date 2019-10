vor 50 Min.

Zwei Mädchen werden auf Heimweg von Männern belästigt

In zwei unterschiedlichen Fällen wurden Mädchen auf dem Heimweg von Männern belästigt. Symbolfoto

Zwei Mädchen sind auf ihrem Weg nach Hause von Männern belästigt worden. Beide Vorfälle passierten unabhängig voneinander.

Der erste Vorfall passierte am Freitag gegen 23.45 Uhr im Universitätsviertel. Laut Polizei lief eine 15-Jährige über den Sportplatz an der Bleriotstraße nach Hause. Hier pfiffen ihr drei unbekannte Männer nach. Einer fasste ihr schließlich über der Kleidung an das Gesäß.

Erst nachdem ein Passant oder Anwohner auf den Vorfall aufmerksam wurde, ließ der unbekannte Täter ab. Die Jugendliche ging nach Hause. Einige Zeit später erzählte sie ihrem Freund davon, der die Polizei informierte. Der unbekannte Täter ist zwischen 18 und 25 Jahre alt, hatte ein westeuropäisches Erscheinungsbild, war dunkel gekleidet und trug eine graue Kapuze. Zeugen, insbesondere der Passant oder Anwohner, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/323-2710 zu melden. Der zweite Fall trug sich in Göggingen zu.

Vorfall in Göggingen: Mädchen schubst Täter

Über den Friedhof lief am Samstag gegen 20 Uhr eine 14-Jährige nach Hause. Dort trat ein unbekannter Mann an sie heran, legte seinen Arm um ihre Schulter und sagte ihr, dass sie schön sei. Als er sie nicht in Ruhe ließ, schubste die 14-Jährige den Täter zu Boden und rannte weg.

Der Unbekannte flüchtete, eine Fahndung nach ihm verlief erfolglos. Er soll 20 Jahre alt sein und trug schwarze Jeans, schwarze Lederjacke und schwarze Schuhe mit weißem Nike-Zeichen. Der Täter sprach Englisch. Hinweise nimmt die Polizei auch unter 0821/323-2710 entgegen. (ina)

