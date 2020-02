17:25 Uhr

Zwei Männer rauben Frau die Handtasche

Raubüberfall in Augsburg: Zwei Männer haben einer 61 Jahre alten Frau die Handtasche entrissen. Sie stürzte und verletzte sich.

Zwei unbekannte Männer haben am Dienstagabend eine 61-jährige Passantin in der Schäfflerbachstraße überfallen. Die Frau wurde nach Auskunft der Polizei gegen 23.10 Uhr auf dem Fußweg von hinten angegriffen. Während ihr ein Mann den Mund zuhielt, entriss ihr ein zweiter die Handtasche. Im weiteren Verlauf stürzte die 61-Jährige zu Boden und verletzte sich am Knie. Die beiden dunkel gekleideten Männer, zu denen ansonsten keine Beschreibung vorliegt, flüchteten in Richtung Reichenberger Straße. Durch die Hilferufe der 61-Jährigen wurde eine Anwohnerin aufmerksam und verständigte die Polizei. Eine Fahndung brachte den Ermittlern zunächst keinen Erfolg. Nun bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Nummer 0821/323-3810 zu melden. (jaka)

