Zwei Männer stehlen Altkleider aus Container in Lechhausen

Zeugen haben am späten Abend eine seltsame Beobachtung in Lechhausen gemacht. Sie riefen nicht nur die Polizei, sondern griffen auch beherzt zu.

Zeugen haben am Donnerstagabend gegen gegen 22.30 Uhr in der Ostrachstraße in Lechhausen zwei Männer mittleren Alters beobachtet, wie diese Kleidung aus einem Altkleidercontainer herauszogen. Die Männer luden die Klamotten in ein Auto. Als die Zeugen die Männer ansprachen, flüchtete ein Täter.

Der andere wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Polizei fand auch den zweiten Täter im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen und nahm diesen vorläufig fest. Die Männer müssen sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten. (ina)