Zwei Männer waren acht Monate unschuldig hinter Gittern

Eine falsche Verdächtigung hätte fast zur Verurteilung zweier Männer geführt. Der Lügner muss nun selbst in den Knast. Sein Motiv bleibt unklar.

Von Klaus Utzni

Zwei syrische Flüchtlinge, 21 und 29 Jahre alt, saßen acht lange Monate unschuldig im Gefängnis. Weil ein Landsmann, 38, der Polizei und später dem Gericht eine Lügengeschichte aufgetischt und überdies einen Zeugen zu einer Falschaussage animiert hatte. Erst im Prozess gegen die beiden inhaftierten Männer flog der dreiste Schwindel buchstäblich in letzter Minute auf. Ein hartnäckig nachfragender Verteidiger und eine App auf einem Handy spielten die entscheidende Rolle. Die falsche Beschuldigung hatte für den 38-Jährigen nun selbst schwerwiegende Folgen: Er muss zweieinhalb Jahre ins Gefängnis.

Die ungewöhnliche Geschichte beginnt Ende März 2018. Der 38-Jährige, der auf der Flucht 2015 nach Deutschland seine Frau und seinen kleinen Sohn verloren hat, erscheint bei der Polizei in Lechhausen und behauptet, er sei zehn Tage zuvor von drei Landsleuten aufgesucht worden. Zwei der Männer hätten von ihm Geld gefordert und ihm ein Teppichmesser an die Stirn gehalten. Vor der Kripo wiederholt er diese Beschuldigung dreimal. Die Ermittler stufen die Tat als versuchte schwere räuberische Erpressung ein, ein Delikt, das mit jahrelanger Haft bestraft werden kann. Im November 2018 werden die beiden Syrer verhaftet. Der dritte Mann wird als Zeuge eingestuft.

Ist wirklich ein Messer im Spiel gewesen?

Anfang Juli 2019 kommt es vor der Jugendkammer des Landgerichts zum Prozess, da einer der mutmaßlichen Täter noch heranwachsend ist. Die beiden Männer sitzen nun seit acht Monaten im Gefängnis. In dem mehrtägigen Prozess werden sie erneut von ihrem Landsmann belastet, der weiterhin behauptet, mit einem Teppichmesser bedroht worden zu sein. Auch der dritte Mann, der mit in der Wohnung war, gibt an, ein Messer sei im Spiel gewesen. Für alle Prozessbeteiligten ist in diesem Moment klar, dass die beiden Syrer wohl verurteilt werden. Kurz vor Schluss der Beweisaufnahme nimmt Anwalt Stefan Mittelbach, der den 29-Jährigen verteidigt, den Zeugen noch einmal ins Kreuzverhör. Und siehe da: Der Zeuge räumt ein, gelogen zu haben. Und: Der angeblich bedrohte Syrer habe ihn dazu überredet, die Unwahrheit vor Gericht zu sagen. Es habe sich in Wahrheit nur um einen Streit um Schulden gehandelt. Die Geschichte mit dem Messer sei erfunden. Der Zeuge liefert im Gerichtssaal auch noch den Beweis: Er hat auf seinem Handy eine App installiert, die automatisch die letzten 20 Telefongespräche aufnimmt. Darunter sind auch zwei Anrufe des 38-Jährigen gespeichert, bei denen dieser – sogar noch einen Tag vor dem Prozess – den Zeugen anhält, falsch auszusagen. Das Handy wird sofort beschlagnahmt, die Anrufe vorgespielt. Die Räuberpistole hat Folgen. Die beiden falsch beschuldigten Männer werden sofort freigelassen, der 38-Jährige dagegen in Haft genommen.

Ihm ist nun – fast sechs Monate später – selbst der Prozess gemacht worden. Staatsanwältin Stefanie Dylla wirft ihm eine Latte von Anklagepunkten vor: Freiheitsberaubung in zwei Fällen, uneidliche Falschaussage, Anstiftung zur Falschaussage und falsche Verdächtigung. Weil er sich auf dem Flur zuvor ein Wortgefecht mit seinen beiden Landsleuten, die als Zeugen geladen waren, geliefert hat, sind ihm die Hände gefesselt worden. Um die Finger hat er eine Gebetskette gewickelt. Über seinen Verteidiger Werner Ruisinger räumt er alle Vorwürfe ein. Der Anwalt: „Mein Mandant hat einen großen Fehler gemacht. Er erfährt jetzt am eigenen Leib, was Haft bedeutet.“

Wie die Folgen der Haft sich auswirken

Die beiden Syrer, begleitet von ihren Anwälten Catharine Müller und Stefan Mittelbach, schildern dem Schöffengericht unter Vorsitz von Thomas Müller-Froelich die Folgen der unschuldig erlittenen Haft. Der 29-Jährige hat seinen Arbeitsplatz verloren und hat deswegen rund 10000 Euro Schulden. Am schlimmsten sei die Trennung von seiner Familie gewesen. „Ich habe im Gefängnis jede Nacht gebetet, dass man mir glaubt“, sagt er. Auf die Frage des Gerichtsvorsitzenden, ob er denn jetzt Wut gegenüber dem Angeklagten empfinde, antwortet, der 21-Jährige: „Ich überlasse es dem Gericht und Gott, über ihn zu richten.“

Das eigentliche Motiv für die Räuberpistole wird im Prozess nicht klar. Angeblich könnte es ein Racheakt gewesen sein für die Behauptung, der 38-Jährige habe ein Verhältnis mit der Frau des 29-Jährigen gehabt.

