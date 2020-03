16:12 Uhr

Zwei Männer werden verprügelt und bestohlen

In der Hallstraße wurden zwei Männer erst verprügelt, dann bestohlen. Symbolbild

Aus einem Streit wurde ein Raubdelikt: Zwei Männer sind am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt von einer Gruppe angegriffen worden.

Zu der Auseinandersetzung zwischen zwei 30-Jährigen und einer nicht näher bekannten Gruppe von zehn bis 15 jungen Männern ist es am Sonntag kurz nach fünf Uhr morgens in der Hallstraße gekommen. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung wurden die beiden 30-Jährigen aus der Gruppe heraus geschlagen. Dabei erlitt einer der Angegriffenen eine leichte Verletzung an der Oberlippe. Der andere 30-Jährige wollte zunächst schlichtend eingreifen, wurde dann aber laut Polizei massiv verprügelt.

Er erlitt unter anderem eine Nasenbeinfraktur, mehrere Schnitte im Gesichtsbereich und eine aufgeplatzte Lippe. Als das Opfer mit seinem Handy die Polizei verständigen wollte, wurde es ihm abgenommen. Ein anderer aus der Gruppe überreichte ihm dann doch ein Handy, anschließend flüchtete die Gruppe. Allerdings handelte es sich bei dem überreichten Handy nicht um sein eigenes Mobiltelefon, meldet die Polizei.

Dem anderen Geschädigten fehlte nach der Auseinandersetzung seine Geldbörse. Sie wurde zu einem späteren Zeitpunkt im Bereich der Grünanlage in der Konrad-Adenauer-Straße wieder aufgefunden wurde – allerdings ohne Geld. Eine genauere Beschreibung der Täter war den mehr oder weniger alkoholisierten Opfern nicht möglich, berichtet die Polizei. Um sachdienliche Hinweise bittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810. (ina)

Themen folgen